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12 сентября,
2020
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Участок трассы Томск — Ярское перекроют с 14 сентября

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Временное ограничение движения транспортных средств на участке 13,485 – 14,815 км автомобильной дороги автодороги Томск — Аникино — Ярское будет действовать с 14 сентября по 9 октября 2020 года.


Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при выполнении ремонтных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке с ограниченной видимостью. Здесь малые радиусы поворотов, большой продольный уклон и высокая насыпь.


Движение транспортных средств будет перекрыто с организацией объезда по участку автодороги «Подъезд к дому отдыха «Синий Утёс».


Для водителей установлены дорожные знаки, самим автомобилистам необходимо заранее планировать маршруты следования.

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