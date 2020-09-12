Участок трассы Томск — Ярское перекроют с 14 сентября

Временное ограничение движения транспортных средств на участке 13,485 – 14,815 км автомобильной дороги автодороги Томск — Аникино — Ярское будет действовать с 14 сентября по 9 октября 2020 года.





Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при выполнении ремонтных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке с ограниченной видимостью. Здесь малые радиусы поворотов, большой продольный уклон и высокая насыпь.





Движение транспортных средств будет перекрыто с организацией объезда по участку автодороги «Подъезд к дому отдыха «Синий Утёс».





Для водителей установлены дорожные знаки, самим автомобилистам необходимо заранее планировать маршруты следования.