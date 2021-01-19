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19 января,
2021
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Участок трамвайных путей отремонтируют на проспекте Комсомольском в 2021 году

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

В 2021 году отремонтируют трамвайные пути и поменяют световые опоры вдоль пр. Комсомольского на участке от пр. Фрунзе до пересечения с ул. Лебедева, сообщает пресс-служба мэрии.


Реконструкция будет проводиться в два этапа. Общая стоимость работ составляет порядка 82, 5 млн рублей.


Администрация Томска на проведение работ в текущем году выделила 41, 2 млн рублей.

Участок трамвайных путей отремонтируют на проспекте Комсомольском в 2021 году

«Муниципальный электротранспорт остается одним из самых востребованным у томичей, об этом же говорит и статистика — за последние два года трамваи и троллейбусы перевезли более 22 миллионов пассажиров. Кроме того, за ними остается и обслуживание томичей льготных категорий, таких в прошлом году перевезли около 2, 4 миллиона. И наша задача – обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, повысить качество перевозок», — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе около 50 троллейбусов.

В 2021 году автопарк муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» пополнится 40 троллейбусами, переданных «Мосгортрансом». Это позволит сократить интервалы движения общественного транспорта в Томске.


Добавим, ремонтировать трамвайные пути стали с 2019 года. За два предыдущих года в нормативное состояние были приведены пути по ул. Советской на участке между проспектами Фрунзе и Кирова, и на ул. Лебедева от ул. Киевской до пр. Комсомольского. Общая протяженность обновленных путей составила 3, 3 км. 

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