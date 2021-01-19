Участок трамвайных путей отремонтируют на проспекте Комсомольском в 2021 году

«Муниципальный электротранспорт остается одним из самых востребованным у томичей, об этом же говорит и статистика — за последние два года трамваи и троллейбусы перевезли более 22 миллионов пассажиров. Кроме того, за ними остается и обслуживание томичей льготных категорий, таких в прошлом году перевезли около 2, 4 миллиона. И наша задача – обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, повысить качество перевозок», — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.



На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе около 50 троллейбусов.



В 2021 году автопарк муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» пополнится 40 троллейбусами, переданных «Мосгортрансом». Это позволит сократить интервалы движения общественного транспорта в Томске.







Добавим, ремонтировать трамвайные пути стали с 2019 года. За два предыдущих года в нормативное состояние были приведены пути по ул. Советской на участке между проспектами Фрунзе и Кирова, и на ул. Лебедева от ул. Киевской до пр. Комсомольского. Общая протяженность обновленных путей составила 3, 3 км.

