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16 июля,
2020
Новости

Участок проспекта Ленина перекроют из-за ремонта сетей

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Движение по проспекту Ленина на участке от ул. Герцена до ул. Московский тракт, вблизи здания № 38, будет перекрыто из-за ремонта сетей. Ограничение продлится с 17 часов 15 июля до 21 часа 17 июля.


С 21 часов 17 июля по 24 часов 19 июля движение для транспорта будет полностью перекрыто на участке от ул. Герцена до ул. Московский тракт со стороны пр. Кирова.


В связи с ремонтом тепломагистрали на указанный период закрыто движение троллейбусов №№ 1, 3, для общественного пассажирского транспорта на период проведения аварийно-восстановительных работ изменена схема движения.


Томичей просят заранее планировать пути своего движения.

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