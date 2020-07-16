Участок проспекта Ленина перекроют из-за ремонта сетей

Движение по проспекту Ленина на участке от ул. Герцена до ул. Московский тракт, вблизи здания № 38, будет перекрыто из-за ремонта сетей. Ограничение продлится с 17 часов 15 июля до 21 часа 17 июля.





С 21 часов 17 июля по 24 часов 19 июля движение для транспорта будет полностью перекрыто на участке от ул. Герцена до ул. Московский тракт со стороны пр. Кирова.





В связи с ремонтом тепломагистрали на указанный период закрыто движение троллейбусов №№ 1, 3, для общественного пассажирского транспорта на период проведения аварийно-восстановительных работ изменена схема движения.





Томичей просят заранее планировать пути своего движения.