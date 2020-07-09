Участников фотосессии с плакатами партии «Яблоко» вызвали в полицию
Эта фотография в группе во ВКонтакте стала причиной вызовов в полицию членов и волонтеров томского отделения партии «Яблоко».
Как рассказал ТВ2 Григорий Чабанов, его вызвал заместитель начальника ООПАЗ УОООПиВОИВТОиОМС УМВД Сергей Зубков для пояснения, при каких обстоятельствах была сделана данная фотография и не проводили ли яблочники несанкционированный митинг против обнуления и поправок. Григорий объяснил майору полиции, что это не была массовая протестная акция, а просто ребята решили сделать фото на память. «По всей стране партия «Яблоко» проводила разъяснительную работу о поправках, и наш город не стал исключением. У нас был информационный материал, и мы пригласили волонтеров помочь его разместить, а после сделали фото для отчета и на память. Фото делалось во дворе, не привлекая внимания и не мешая прохожим, с соблюдением норм безопасности – все в масках и долго вместе не находились»,— поясняет Григорий обстоятельства фотосессии в группе во «ВКонтакте».
Вот смотрите вы, друзья, на эту фотографию и чувствуете какую-то угрозу общественной безопасности? Ну, может, вам кажется, что эти молодые люди с плакатами сейчас устроят какое-то насилие на улице? Может, дорогу перекроют или хотя бы «будут мешать проходу других граждан»? — спрашивает в Фейсбуке руководитель Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.
Сторонники партии «Яблоко» взяли плакатики и сфотались с ними где-то во дворе. Не в центре города, не на оживленной улице. Ничего не кричали и не скандировали. Просто сфотографировались и ушли. Фотку выложили в свои соц. сети.
Что произошло дальше? Менты увидели фотографию, и товарищ майор Зубков (тот самый, который составляет на нас протоколы и обеспечивает вместе с карманными судьями сотни тысяч штрафов и сутки арестов за мирные митинги) опрашивает ребят, составляет протоколы и, разумеется, направит все это безобразие в суд.
Мы дошли просто до какого-то феерического маразма. Полиция должна защищать людей, ау, защищать! Какую угрозу несет размещенная яблочниками фотография? Какую угрозу несла их фотосессия? Зачем сейчас за это преследовать людей, вот что бы что? Какого дьявола целый майор полиции занимается этой ерундой? Почему налогоплательщики это все должны оплачивать?
Повестки пока пришли трем участникам фотосессии. Будет ли выписаны ребятам штрафы, как это бывает обычно после визитов к заместителю начальника ООПАЗ УОООПиВОИВТОиОМС УМВД Сергею Зубкову, узнаем в ближайшее время.
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