Участники «Зеленых встреч» просят мэрию провести инвентаризацию деревьев в Томске

В Российско-немецком доме за круглым столом прошла «Зеленая встреча» активных горожан, экспертов по ландшафтному дизайну, ученых из ТГУ и представителей мэрии. Обсуждали варварскую обрезку деревьев, качество новых зеленых насаждений, состояние газонов и другие проблемы городского озеленения.

По итогам обсуждения в целях улучшения состояния городских насаждений и оздоровления томской экосистемы участники круглого стола просят администрацию Томска:



1. Обеспечить прозрачность деятельности ландшафтной комиссии (публиковать анонсы заседаний и решения).

2. При формировании бюджета на озеленение отдавать предпочтение посадке новых крупномерных деревьев, высаживать больше

многолетних растений (кустарников, многолетних трав), а не однолетних.

3. Предусмотреть финансирование на актуализацию нормативной базы и проведение следующих работ:

- проведение инвентаризации городских насаждений;

- разработка плана работы по замене старых насаждений с учетом результатов инвентаризации;

- разработка регламента обрезки деревьев с системой штрафов за несоблюдение правил;

- разработка и реализация плана по удалению засохших деревьев и пней в городе;

- разработка регламента проведения работ по обрезке для предотвращения дальнейшего нанесения ущерба качеству зеленых насаждений города;

- разработка мер по поддержке производителей стандартных саженцев древесных и кустарниковых растений для обеспечения потребностей города.

4. Реализацию планов по озеленению Томска на предстоящий год обсуждать публично с участием горожан.

5. Рассмотреть и утвердить предложения Клуба активных горожан по участию жителей города в следующих мероприятиях:

- создание и уход за высаженными молодыми деревьями и кустарниками;

- в подеревном учете древесных и кустарниковых насаждений города с картированием и созданием онлайн-базы данных для учета зеленых насаждений Томска;

- содействие продвижению идеи «Зеленого Томска» по озеленению жителями города своих дворов и улиц.

6. Рассмотреть и утвердить предложения Томского ландшафтного клуба по просветительской работе с жителями города для повышения комфортности и улучшения качества озеленения дворовых пространств.





Более подробный материал о первой «Зеленой встрече» в РНД читайте на следующей неделе на ТВ2.