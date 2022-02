Ученый ТГУ: более девяти тысяч видов деревьев на земле еще не открыты

Международная группа ученых, в которую входит сотрудник Биологического института ТГУ Роберто Каццолла Гатти, провела масштабные исследования, в ходе которых оценила биоразнообразие деревьев на планете. Согласно выводам ученых, еще более девяти тысяч видов остаются неизвестными и неизученными, сообщает пресс-служба ТГУ.

Результаты этих исследований опубликованы в февральском выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Над статьей «The number of tree species on Earth» работало около 150 специалистов из ведущих научных центров мира.