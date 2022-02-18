Ученый ТГУ: более девяти тысяч видов деревьев на земле еще не открыты

Международная группа ученых, в которую входит сотрудник Биологического института ТГУ Роберто Каццолла Гатти, провела масштабные исследования, в ходе которых оценила биоразнообразие деревьев на планете. Согласно выводам ученых, еще более девяти тысяч видов остаются неизвестными и неизученными, сообщает пресс-служба ТГУ. Результаты этих исследований опубликованы в февральском выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Над статьей «The number of tree species on Earth» работало около 150 специалистов из ведущих научных центров мира.

«Один из самых фундаментальных вопросов экологии — сколько видов населяет Землю. Однако из-за огромных логистических и финансовых проблем, а также таксономических трудностей, связанных с определением концепции видов, глобальное количество видов таких форм жизни, как деревья, по-прежнему остается в значительной степени неизвестным, — отмечают ученые. — В 1994 году Роберт Мэй сделал оптимистичное наблюдение, что к 2044 году мы будем примерно знать текущее количество видов на Земле. Половина этого периода уже прошла, и мы все еще далеки от этой цели».

В ходе исследований ученые анализировали информацию из многочисленных баз данных, включая GFBI, Латиноамериканскую флористическую сеть сезонно сухих тропических лесов, базу данных RAINBIO, Атлас живой Австралии и другие. Наряду с этим были произведены расчеты и построены биогеографические модели, которые позволяют произвести вероятностную оценку еще не исследованных видов.

«Наши результаты показывают, что в мире насчитывается около 73 тысяч видов деревьев, из которых около девяти тысяч видов деревьев еще предстоит открыть, — пишут авторы статьи. — Примерно 40 процентов неизученных видов деревьев находятся в тропиках. Более того, почти треть всех обнаруженных видов деревьев могут быть редкими, с очень низкой популяцией и ограниченным пространственным распространением (вероятно, в отдаленных тропических низменностях и горах)».

Оценки исследователей в континентальном масштабе показывают, что примерно 43 процента всех видов деревьев Земли произрастают в Южной Америке, за ней следуют Евразия (22%), Африка (16%), Северная Америка (15%) и Океания (11%).

Автор: Фото – из статьи «The number of tree species on Earth» Автор: Фото – из статьи «The number of tree species on Earth»

Анализируя потенциальные области для новых научных открытий, исследователи утверждают, что наряду с влажными тропиками и субтропиками «очаги» неизвестных видов находятся и в других биомах: тропических и субтропических сухих лесах, лесах умеренного пояса, мангровых лесах и районах, классифицируемых как нелесные биомы, например, это низменные и горные луга, саванны, кустарники, пустыни. Они включают значительные площади, богатые деревьями и другой растительностью. Проведенные исследования по оценке количества видов деревьев помогут определить приоритетные направления для сохранения лесов во всем мире. Это может помочь ученым сделать вывод об эволюционных механизмах, породивших разнообразие, а также оценить, какие системы могут быть наиболее устойчивыми к глобальным изменениям.

Более того, имея представление об общих пулах видов, можно количественно оценить воздействие региональных усилий по их сохранению, а также улучшить прогнозирование их исчезновения.