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Ученый из ТГУ разрабатывает сканер, который будет визуализировать скрытые предметы в пунктах досмотра

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Ученый Сибирского физико-технического института ТГУ Сергей Росляков разрабатывает ручной многоканальный сканер, который будет способен визуализировать форму скрытых предметов. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Его смогут применять в пунктах досмотра в аэропортах и на вокзалах, а также для поиска скрытых коммуникаций, дефектов проводящих сплавов и построения трехмерных моделей.

«Сейчас в системах досмотра применяются ручные сканеры, они портативные, но на них нет экрана. Они определяют предмет, запрещенный для провоза, но не показывают его. У нас будет экран, который визуализирует форму скрытых предметов. По внешнему виду будет напоминать обычный мобильный сканер, — рассказывает Сергей Росляков. — Кроме систем досмотра, эти сканеры можно применять и в дефектоскопии: есть, например, сплав, вы его сканируете и смотрите структуру. Или электрик ищет провод — и со сканером можно найти конкретное его расположение».
Автор:  Пресс-служба ТГУ
Автор:  Пресс-служба ТГУ

Для разработки устройства Росляков использует две плоских самоскомпенсированных катушки-излучателя, расположенных параллельно друг другу. Между ними располагается множество малых катушек-приемников, которые регистрируют нулевое поле. После того как в области сканирования появляется электропроводящий предмет, в малых катушках наводится ток — и катушки регистрируют его.

В лаборатории СФТИ уже проведены эксперименты по вихретоковой магнитоиндукционный визуализации. В частности, ученые смогли восстановить изображения скрытых объектов с использованием скомпенсированных катушек на примере ноутбука — визуализировали различимые внутренние элементы: батарею, HDD-диск, а также материнскую плату.

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