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Ученые ТУСУРа разработали робота-садовода

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Робота-садовода создали в бизнес-инкубаторе Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),  пишет ТАСС. Робот может выращивать растения без помощи человека. 

«Наша компания разработала на средства гранта научно-исследовательское оборудование, создающее различные климатические условия для растений. Особенность системы в том, что в ней имеется плоскостной робот-манипулятор. Устройство без вмешательства человека сажает семена, поливает их, рыхлит почву. Также у него есть насадка с камерой, которая позволяет анализировать, как растут семена и чего им не хватает или наоборот, в избытке, болеет ли растение», - рассказал резидент бизнес-инкубатора Павел Мелешенко.

Команда разработчиков состоит из студентов из разных вузов - ТУСУР, ТГУ, ТПУ.

По информации издания, система создана на стыке высоких технологий - нейросеть, работа с визуальным изображением и его анализ. Отмечается, что оборудование предназначено для научных опытов. Запустить продажи робота-садовода планируют в мае 2022 года.

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