Ученые ТУСУРа разработали робота-садовода

«Наша компания разработала на средства гранта научно-исследовательское оборудование, создающее различные климатические условия для растений. Особенность системы в том, что в ней имеется плоскостной робот-манипулятор. Устройство без вмешательства человека сажает семена, поливает их, рыхлит почву. Также у него есть насадка с камерой, которая позволяет анализировать, как растут семена и чего им не хватает или наоборот, в избытке, болеет ли растение», - рассказал резидент бизнес-инкубатора Павел Мелешенко.