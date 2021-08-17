Ученые ТПУ разработали технологию получения водорода из резины, шлама и опилок

Ученые Томского политехнического университета разработали технологию, которая позволяет из твердых отходов получать синтез-газ с высоким содержанием водорода. Ее особенность заключается в том, что при переработке получается не один полезный продукт, а сразу три.

Исследования проводились на базе научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» Инженерной школы энергетики. Здесь уже создана линейка установок, которая позволяет работать с разными объемами исходного продукта — от нескольких граммов до 20 килограмм. На базе томской ТЭЦ-3 создан стенд комплексных испытаний для отработки технологии, здесь можно работать уже с объемом исходного продукта четыре тонны в час.

В основе технологии лежит метод паровой термической конверсии. Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах — от 500 до 1200 градусов Цельсия в зависимости от материала.