Ученые ТПУ разработали технологию получения водорода из резины, шлама и опилок
Ученые Томского политехнического университета разработали технологию, которая позволяет из твердых отходов получать синтез-газ с высоким содержанием водорода. Ее особенность заключается в том, что при переработке получается не один полезный продукт, а сразу три.
Исследования проводились на базе научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» Инженерной школы энергетики. Здесь уже создана линейка установок, которая позволяет работать с разными объемами исходного продукта — от нескольких граммов до 20 килограмм. На базе томской ТЭЦ-3 создан стенд комплексных испытаний для отработки технологии, здесь можно работать уже с объемом исходного продукта четыре тонны в час.
В основе технологии лежит метод паровой термической конверсии. Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах — от 500 до 1200 градусов Цельсия в зависимости от материала.
«Глобальная цель, которую мы преследуем в этом и в других наших исследованиях, — найти реально работающие способы, которые из никому не нужных отходов, никак не используемых в энергетике, позволят получать высокомаржинальные продукты, причем максимально экологично. Мы ставим задачу не утилизации, а переработки отходов, — рассказал руководитель проекта, заместитель директора по развитию Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин. — Мы работаем с древесными опилками, старыми покрышками, отходами угольной промышленности — это штыб, шлаки, шлам, угольная пыль. Эксперименты показали, что именно из последних получается синтез-газ с самым высоким содержанием водорода».
В установках, разработанных в ТПУ, исходный материал в спрессованном виде разрушается под действием водяного пара в присутствии кислорода или без — в зависимости от материала. Происходит процесс, который ученые называют «недогорением», потому что разрушается только органическая часть материала.
«В конечном итоге мы получаем три продукта в разных фазах. В твердой — углеродная крошка, она может использоваться в дорожных покрытиях или при дополнительной очистке в качестве фильтра. Если исходным материалом были сосновые опилки, после переработки мы получаем прекрасный биоуголь для приготовления пищи. В жидкой фазе получаем жидкое углеводородное топливо, его можно использовать для отопления. В газообразной — синтетический газ, состоящий из водорода, минимального процента углекислого газа и азотных соединений. Синтез-газ прекрасно горит, поэтому его можно также использовать для обогрева, возвращать в технологический цикл и извлекать из него водород», — пояснил Губин.
Дальше ученые намерены найти наиболее эффективный способ выделения водорода и снижения содержания углекислого газа или его экологичной утилизации.