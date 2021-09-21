Ученые ТПУ разработали оборудование, которое позволит продлить службу костных имплантатов

Ученые ТПУ разработали и передали одному из крупнейших производителей имплантатов в России — «ОСТЕОМЕД-М» — оборудование для формирования биоактивных и защитных покрытий на имплантатах и медицинских инструментах. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Работы ученых велись с 2017 по 2019 годы, но из-за пандемии передача оборудования партнеру произошла только в 2021 году. Однако это позволило провести опытную эксплуатацию в ТПУ. Общий объем финансирования проекта составил порядка 96 миллионов рублей. Оборудование будет использоваться на новом заводе «ОСТЕОМЕД-М» в Рыбинске, сейчас проводится монтаж технологической линии на его производственных площадях.
«Все началось с участия в дискуссии в госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, где обсуждались пути внедрения наших разработок в промышленность. В ней приняли участие в том числе заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ Леонид Брижань и генеральный директор ООО «ОСТЕОМЕД-М» Дмитрий Холявкин, которые рассказали, какие именно покрытия их интересуют. Ведь если нет заинтересованных медиков, то вся наша работа обречена на неуспех. Раньше мы сотрудничали с этой компанией, но в гораздо меньшем объеме. А сейчас от медиков была получена задача: производить покрытия не только на экспериментальных образцах, а в промышленном масштабе», — рассказал и.о. руководителя лаборатории плазменных гибридных систем ИЯТШ ТПУ Сергей Твердохлебов.
Речь идет о биоактивных кальций-фосфатных покрытиях для эндопротеза тазобедренного сустава и винтов для спинальной хирургии. Это имплантаты, которые остаются в организме на долгое время, поэтому им необходимо обеспечить надежную фиксацию в кости. Также важной задачей являлось улучшение приживаемости.
Кроме того, вместе с технологическим партнером «Микросплав» был разработан и запатентован мощный импульсный генератор для источника питания установки. Используя результаты разработки, удастся значительно продлевать срок службы протезов тазобедренного сустава, а также обеспечивать лучшую интеграцию имплантата с костью.
«Покрытия на основе фосфатов кальция, которые наносятся на имплантат, позволяют не использовать костный цемент, так как благодаря биоактивным свойствам кость будет врастать в имплантат. По нашим подсчетам, срок службы подобных протезов может увеличиться на пять-десять лет. Дело в том, что имплантаты, которые устанавливают в тазобедренный сустав при переломе шейки бедра, могут расшататься со временем. Кроме того, наше оборудование, не имеющее аналогов в России, позволяет наносить покрытия и на временные имплантаты, например, на винты для спинальной хирургии», — пояснил ученый.