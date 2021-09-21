Ученые ТПУ разработали оборудование, которое позволит продлить службу костных имплантатов

Ученые ТПУ разработали и передали одному из крупнейших производителей имплантатов в России — «ОСТЕОМЕД-М» — оборудование для формирования биоактивных и защитных покрытий на имплантатах и медицинских инструментах. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Работы ученых велись с 2017 по 2019 годы, но из-за пандемии передача оборудования партнеру произошла только в 2021 году. Однако это позволило провести опытную эксплуатацию в ТПУ. Общий объем финансирования проекта составил порядка 96 миллионов рублей. Оборудование будет использоваться на новом заводе «ОСТЕОМЕД-М» в Рыбинске, сейчас проводится монтаж технологической линии на его производственных площадях.