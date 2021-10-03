Ученые ТПУ отправились в экспедицию по морям Арктики

Ученые Томского политехнического университета под руководством академика Игоря Семилетова отправились в экспедицию по морям Арктики, где будут находиться на судне «Академик Мстислав Келдыш» в течение 33 дней, сообщает пресс-служба вуза.

Участники экспедиции продолжат работу в морях Арктики — Карском, Восточно-Сибирском и море Лаптевых. Ученые будут обследовать зоны выхода метана на поверхность арктических морей.

Исследовать арктические моря ученые ТПУ начали еще в 2014 году, когда выиграли грант Правительства РФ и вступили в крупную международную исследовательскую группу по изучению последствий деградации мерзлоты в Восточной Арктике.

Основная теория ученых заключается в том, что из-за таяния подводной мерзлоты происходят крупные выбросы парникового газа метана в атмосферу Земли. Эти выбросы могут оказывать существенное влияние на климатические изменения планетарного масштаба. Для подтверждения этой теории был проведен целый ряд комплексных экспедиций в арктические моря России.

«В экспедиции примут участие семь представителей Томского политехнического университета. Новичков среди них нет — каждый хотя бы раз бывал в Арктике. Они будут заниматься отбором проб воды для изучения гидрохимического состава и донного осадка для изучения особенностей минералогии, геохимии и литологии», — говорит доцент отделения геологии ИШПР ТПУ Алексей Рубан.

По словам ученых, изучение влияния разрушения подводной и наземной мерзлоты на современный цикл углерода — это очень сложная исследовательская задача, которая объединяет ведущие научные группы из ряда российских и зарубежных университетов, работающие по разным направлениям: геология, геофизика, геохимия, гидрохимия, микробиология. Приоритетное направление для коллектива ТПУ — геохимия. При этом индивидуальные научные задачи у всех молодых ученых разные, но в дальнейшем они дополняют и усиливают друг друга.

Среди участников исследовательской экспедиции: Юлия Моисеева, Андрей Гринько, Дарья Пургина, Наталина Полтавская, Елизавета Клеванцева, Яков Милевский, Сергей Пластун.

Также в экспедиции примут участие представители МГУ, Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН, Института океанологии РАН, Геологического института РАН, Сколковского института науки и технологии.