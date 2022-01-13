Ученые ТПУ: Использованные медицинские маски могут помочь очистить водоемы от нефтепродуктов

Химики ТПУ разработали новый материал, который может эффективно очищать водоемы от нефтепродуктов, сообщает пресс-служба вуза. В его основе лежат полимерные медицинские отходы — использованные медицинские маски и больничные простыни. Материал обладает гидрофобными (водоотталкивающими) и олеофильными (отталкивающими воду, смачиваемую маслом или жиром) свойствами, высокой способностью к поглощению масла и низкой стоимостью.
По словам ученых, волокнистая структура медицинских масок и одноразовых простыней открывает новые возможности их повторного использования для ликвидации нефтяных разливов. Но так как исходный полипропилен не обладает способностью выборочно улавливать масла, актуальной задачей было улучшить свойства материала для очистки воды от экозагрязнителей. Команда ученых ТПУ под руководством доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Павла Постникова нашли такой способ: они нанесли на полипропилен металлорганический каркас простым химическим методом. В результате был получен новый материал — супергидрофобная олеофильная ткань.
«Металлорганические каркасы — пористые органические соединения, которые состоят из органических лигандов и ионов металлов. Мы использовали цинк, а в качестве лиганда — производные имидазола. Благодаря упорядоченной структуре каркасы являются нанопористыми и обладают большой удельной поверхностью, то есть могут впитывать очень большое количество вещества: масел и нефтяных разливов. Принципиальный момент, что мы использовали не фторсодержащие лиганды, а гидрофобные свойства придавались за счет архитектуры металлорганического каркаса. Несмотря на то, что фторсодержащие лиганды являются супергидрофобными, получение и разработка каркасов на их основе очень дорогостоящая и затратная по времени. Кроме того, они не очень хороши с точки зрения дальнейшей утилизации и проявляют токсичные свойства при попадании в воду».
Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Chemical Engineering (IF: 5,909; Q1). Они проводились на широком ряде масел, в том числе и на модельных образцах. В экспериментах ученые смоделировали разлив: смешали дизель, красители, ржавчину и другие твердые загрязнители. Супергидрофобная олеофильная ткань показала себя эффективной, механически прочной и устойчивой к ультрафиолетовому излучению.
«В ходе фундаментального исследования мы получили опытный образец олеофильной ткани размером до 65 квадратных сантиметров. Такой образец является прообразом для потенциального применения материала: на нефтяной разлив расстилается сверху ткань, через минуту убирается механическим способом, забирая с собой все нефтяные загрязнения и оставляя чистую воду».