Ученые Томска научились выявлять инфаркт у человека по выдыхаемому им воздуху

Группа ученых из двух томских вузов и одного НИИ разработала новый неинвазивный подход для диагностики инфаркта миокарда. Об этом пишет пресс-служба вуза.

В его основу заложена методика анализа биомаркеров в выдыхаемом воздухе, ранее созданная в ТГУ для диагностики серьёзных патологий. Исследователи научили компьютерную модель узнавать «летучие» маркеры и выявлять одно из самых опасных состояний, чреватых летальным исходом.

«Вопрос оперативной диагностики инфаркта миокарда был и остается крайне актуальным, поскольку данная патология является одной из трех наиболее частых причин летального исхода, — приводит пресс-служба слова исполнительного директора Института биомедицины ТГУ Юрия Кистенева. — Существуют стандартные методы выявления острого инфаркта миокарда (ОИМ) – это анализ ЭКГ и высокоспецифичных для ОИМ маркеров в крови, но эти методы не всегда удобны. Поэтому вместе с коллегами из СибГМУ и НИИ кардиологии (ТНИМЦ) мы проверили возможность экспресс-диагностики ОИМ, в основе которой анализ выдыхаемого воздуха».

Как объясняют разработчики, в выдыхаемом воздухе содержится большое количество молекул, которые служат индикаторами тех или иных изменений в организме человека. Так, например, когда у человека развивается ОИМ, клетки миокарда испытывают кислородное голодание, которое сопровождается перекисным окислением липидов. Эта химическая реакция находит свое отражение в выдыхаемом воздухе и служит одним из значимых биологических маркеров.

Для проверки метода сотрудники НИИ кардиологии провели отбор проб у 30 пациентов с первичным инфарктом миокарда. Группа контроля включала 42 здоровых добровольца.

«Было выявлено шесть летучих молекулярных биомаркеров, наиболее значимых для диагностики инфаркта миокарда. Исследователи использовали их для обучения компьютерной модели. После этого искусственный интеллект смог верифицировать получаемые данные и выявлять по биологическим меткам людей, перенесших «сосудистую катастрофу», — пояснил Кистенев.

По мнению разработчиков, полученные результаты подтвердили, что выдыхаемый воздух - высокоинформативная субстанция, которую можно использовать для экспресс-диагностики ОИМ.

Результаты совместной работы исследователи изложили в научной статье, которая опубликована в журнале «Journal of Breath Research».