{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Ученые ТГУ защищают растения от загрязнений при помощи гормона сна
Новости

Ученые ТГУ защищают растения от загрязнений при помощи гормона сна

Лидия Симакова
ТВ2 Лидия Симакова
2 часа назад

Ученые Биологического института ТГУ тестируют возможности гормона сна – мелатонина – для защиты сельскохозяйственных культур от различных повреждающих факторов: холода, засухи, засоления, биопатогенов и других. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Промежуточные результаты исследований показали, что мелатонин повышает стрессоустойчивость растений, усиливая эффективность их антиоксидантной системы. Это свойство дает перспективы для разработки и применения в агропромышленном комплексе новых биотехнологий. Проект выполняется при поддержке РФФИ.

«Мелатонин довольно «молодой» гормон, — приводит пресс-служба слова исполнителя проекта и аспирантки кафедры физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики БИ ТГУ Елены Даниловой. — В 1995 году мелатонин был найден в растениях. В 2018 году был открыт его первый рецептор, поэтому экспериментировать с гормоном сна как с инструментом для защиты растений исследователи начали лишь несколько лет назад. Но уже установлено, что мелатонин демонстрирует антиоксидантный, иммуностимулирующий и антистрессорный эффект не только у людей, но и у растений. Это делает его перспективным для решения проблемы загрязнения почв и растений».

Из-за выбросов промышленных предприятий, использования удобрений и неправильной очистки сточных вод в почве фиксируется высокая степень тяжелых металлов. Зерновые – одни из самых востребованных сельскохозяйственных растений – часто подвержены негативному воздействию избыточного содержания металлов в почве.

Сейчас биологи ТГУ тестируют защитный потенциал мелатонина на двух наиболее популярных сельхозкультурах – ячмене и картофеле. Их проростки обрабатывают водным раствором фитомелатонина. Затем ученые исследуют отклик растения, который происходит на молекулярно-генетическом, клеточном и организменном уровнях. В частности, оцениваются морфологические показатели, состояние и функциональная активность фотосинтетического аппарата, реакция на окислительный стресс (нарушение жизни клетки активными формами кислорода) и осмотический (недостаток влаги) статус

Как показали эксперименты, эффективность мелатонина проявляется не только при длительном воздействии, но и при кратковременном. Данный факт позволит снизить трудоемкость и себестоимость технологии применения агропрепаратов в АПК.

Отмечается, что научным соруководителем молодого ученого ТГУ выступает заведующий отделом физиологических и молекулярных механизмов регуляции процессов онтогенеза и адаптации Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, член-корреспондент РАН Владимир Кузнецов – один из ведущих российских ученых, занимающихся исследованием процессов адаптации растений к стрессу природного и техногенного происхождения.

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.