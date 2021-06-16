Ученые Биологического института ТГУ тестируют возможности гормона сна – мелатонина – для защиты сельскохозяйственных культур от различных повреждающих факторов: холода, засухи, засоления, биопатогенов и других. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Промежуточные результаты исследований показали, что мелатонин повышает стрессоустойчивость растений, усиливая эффективность их антиоксидантной системы. Это свойство дает перспективы для разработки и применения в агропромышленном комплексе новых биотехнологий. Проект выполняется при поддержке РФФИ.

«Мелатонин довольно «молодой» гормон, — приводит пресс-служба слова исполнителя проекта и аспирантки кафедры физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики БИ ТГУ Елены Даниловой. — В 1995 году мелатонин был найден в растениях. В 2018 году был открыт его первый рецептор, поэтому экспериментировать с гормоном сна как с инструментом для защиты растений исследователи начали лишь несколько лет назад. Но уже установлено, что мелатонин демонстрирует антиоксидантный, иммуностимулирующий и антистрессорный эффект не только у людей, но и у растений. Это делает его перспективным для решения проблемы загрязнения почв и растений».

Из-за выбросов промышленных предприятий, использования удобрений и неправильной очистки сточных вод в почве фиксируется высокая степень тяжелых металлов. Зерновые – одни из самых востребованных сельскохозяйственных растений – часто подвержены негативному воздействию избыточного содержания металлов в почве.

Сейчас биологи ТГУ тестируют защитный потенциал мелатонина на двух наиболее популярных сельхозкультурах – ячмене и картофеле. Их проростки обрабатывают водным раствором фитомелатонина. Затем ученые исследуют отклик растения, который происходит на молекулярно-генетическом, клеточном и организменном уровнях. В частности, оцениваются морфологические показатели, состояние и функциональная активность фотосинтетического аппарата, реакция на окислительный стресс (нарушение жизни клетки активными формами кислорода) и осмотический (недостаток влаги) статус.

Как показали эксперименты, эффективность мелатонина проявляется не только при длительном воздействии, но и при кратковременном. Данный факт позволит снизить трудоемкость и себестоимость технологии применения агропрепаратов в АПК.

Отмечается, что научным соруководителем молодого ученого ТГУ выступает заведующий отделом физиологических и молекулярных механизмов регуляции процессов онтогенеза и адаптации Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, член-корреспондент РАН Владимир Кузнецов – один из ведущих российских ученых, занимающихся исследованием процессов адаптации растений к стрессу природного и техногенного происхождения.