Ученые ТГУ выяснили, как изменение климата влияет на выбор технологии строительства дорог

Ученые геолого-географического факультета ТГУ изучили изменения климата Западной Сибири и выяснили, как это влияет на транспортную систему Томской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Из исследования следует, что из-за смены климатического периода в последние несколько десятилетий дорожные покрытия могут разрушаться намного быстрее. А значит, дороги нужно делать более стойкими.

Исследователи проанализировали изменения климатических параметров. Среди параметров, которые влияют на безопасное функционирование транспорта и сохранность дорог, — средние и экстремальные значения температуры воздуха, характеристики снежного покрова и скорость ветра.

«Последние три десятилетия климат меняется не только на всей планете, но и на территории Сибири. Есть планы по строительству новых дорог и по ремонту старых, но делать это без учета климата нельзя. Раньше, например, были одни условия эксплуатации зимних дорог — теперь другие. Знать, в каких пределах изменяются климатические характеристики в ближайшие 10 лет, важно», — рассказала заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко.

Ученые ГГФ установили, что на развитие транспортной системы оказывают воздействие разные факторы: какие-то из них негативные, какие-то — благоприятные. К благоприятным, например, относится уменьшение ветров и метелей. Также ученые заметили, что за последние годы в Томской области снизилась продолжительность залегания снежного покрова. Это уменьшает период надежного использования зимников.

Негативно на состояние дорог влияет и выросшая экстремальность климата. За последние годы средняя суточная температура воздуха сместилась по датам: весной — на более ранние, а осенью — на более поздние сроки.

В целом, пишет пресс-служба ТГУ со ссылкой на авторов исследования, изменения климата становятся менее благоприятными для развития транспортной системы Западной Сибири. Нужно увеличивать стойкость дорожных покрытий по всему региону. Кроме того, при дорожном строительстве рекомендуется увеличить сеть регистрации гололедных и изморозевых явлений, что увеличит безопасность дорожного движения.