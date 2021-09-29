Ученые ТГУ усовершенствуют методику предсказания взрывов в угольных шахтах

Команда ученых физико-технического факультета ТГУ исследует, как воспламеняются и горят в угольных шахтах взвеси угольной пыли, сообщает пресс-служба университета. К 2024 году физики планируют получить усовершенствованную методику, с помощью которой можно будет прогнозировать развитие взрыва в шахте и понимать, как его предотвратить.

Новая методика поможет предсказывать, как и с какой скоростью будет распространяться пламя или взрыв в шахте. Модель получится разработать благодаря учету разных свойств газовзвесей, например, угольной пыли и горючих газов, которые оседают на стенках шахты и повышают риск пожаров. Кроме того, можно будет понять, какие средства пожаротушения и в каких количествах понадобятся в тех или иных случаях.