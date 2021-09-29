Ученые ТГУ усовершенствуют методику предсказания взрывов в угольных шахтах

Команда ученых физико-технического факультета ТГУ исследует, как воспламеняются и горят в угольных шахтах взвеси угольной пыли, сообщает пресс-служба университета. К 2024 году физики планируют получить усовершенствованную методику, с помощью которой можно будет прогнозировать развитие взрыва в шахте и понимать, как его предотвратить.
Новая методика поможет предсказывать, как и с какой скоростью будет распространяться пламя или взрыв в шахте. Модель получится разработать благодаря учету разных свойств газовзвесей, например, угольной пыли и горючих газов, которые оседают на стенках шахты и повышают риск пожаров. Кроме того, можно будет понять, какие средства пожаротушения и в каких количествах понадобятся в тех или иных случаях.
«Проблематика взрывов и пожаров очень актуальна. Можно проанализировать информацию последних лет — они происходят постоянно, но в шахтах используются разные инструменты пожаротушения. Вопрос вот в чем: чтобы загасить пламя, нужно понимать интенсивность ударной волны и скорость пламени. Для этого важно знать множество параметров: сколько там угольной пыли, как она поднимается, сколько горючих газов», — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры математической физики ТГУ Ксения Моисеева.
Проект Ксении — продолжение многолетних исследований сотрудников ФТФ. Так как с начала нулевых годов научный коллектив под руководством профессора Игоря Васенина и профессора Эрнста Шрагера создал методику расчета взрывобезопасных расстояний при взрыве газа и пыли в угольной шахте. Сейчас при поддержке Российского научного фонда команда исследователей планирует улучшить эту методику с учетом еще одного параметра — скорости распространения фронта горения.
Новую методику учёные ТГУ разработают к середине 2024 года. С ее помощью можно будет подготовить рекомендации для угольных шахт о том, в каких количествах предусмотреть инструменты и средства пожаротушения.