Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Ученые ТГУ усовершенствуют методику предсказания взрывов в угольных шахтах
Новости

Ученые ТГУ усовершенствуют методику предсказания взрывов в угольных шахтах

ТВ2 ТВ2

Команда ученых физико-технического факультета ТГУ исследует, как воспламеняются и горят в угольных шахтах взвеси угольной пыли, сообщает пресс-служба университета. К 2024 году физики планируют получить усовершенствованную методику, с помощью которой можно будет прогнозировать развитие взрыва в шахте и понимать, как его предотвратить.

Новая методика поможет предсказывать, как и с какой скоростью будет распространяться пламя или взрыв в шахте. Модель получится разработать благодаря учету разных свойств газовзвесей, например, угольной пыли и горючих газов, которые оседают на стенках шахты и повышают риск пожаров. Кроме того, можно будет понять, какие средства пожаротушения и в каких количествах понадобятся в тех или иных случаях.

«Проблематика взрывов и пожаров очень актуальна. Можно проанализировать информацию последних лет — они происходят постоянно, но в шахтах используются разные инструменты пожаротушения. Вопрос вот в чем: чтобы загасить пламя, нужно понимать интенсивность ударной волны и скорость пламени. Для этого важно знать множество параметров: сколько там угольной пыли, как она поднимается, сколько горючих газов», — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры математической физики ТГУ Ксения Моисеева.

Проект Ксении — продолжение многолетних исследований сотрудников ФТФ. Так как с начала нулевых годов научный коллектив под руководством профессора Игоря Васенина и профессора Эрнста Шрагера создал методику расчета взрывобезопасных расстояний при взрыве газа и пыли в угольной шахте. Сейчас при поддержке Российского научного фонда команда исследователей планирует улучшить эту методику с учетом еще одного параметра — скорости распространения фронта горения.

Новую методику учёные ТГУ разработают к середине 2024 года. С ее помощью можно будет подготовить рекомендации для угольных шахт о том, в каких количествах предусмотреть инструменты и средства пожаротушения.

Автор:  пресс-служба ТГУ
Ксения Моисеева
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.