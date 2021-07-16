Ученые ТГУ смогут следить за миграцией птиц с помощью МКС

Биологи ТГУ вошли в крупный международный проект ICARUS (Международное сотрудничество по изучению животных из космоса), инициированный Россией и Германией и нацеленный на мониторинг миграции животных на планете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В этом году при помощи проекта ICARUS ученые будут наблюдать за двумя видами кукушек – обыкновенная, широко распространенная в Евразии от Великобритании до Камчатки, и глухая (или одноголосая), гнездовой ареал которой находится в лесной зоне от Дальнего Востока до Восточной Европы. Выбор объектов изучения обусловлен двумя ключевыми факторами. Во-первых, численность обыкновенной кукушки в Западной Европе сокращается, и европейские коллеги пытаются найти причины этого, включая анализ ситуации на путях пролёта и местах африканских зимовок, о локализации которых ещё 10 лет назад имелись лишь самые общие представления. Во-вторых, размер птиц этих видов оптимален для подобных исследований.

Войти в этот проект ученые смогли благодаря большому научному заделу, созданному орнитологами зоологического музея ТГУ, и налаженным профессиональным связям. Также большую роль сыграло наличие в университете учебно-научной станции «Полигон Коларово», где уже долгое время биологи вместе с зарубежными коллегами наблюдают за птицами.

Этот проект поможет выявить ранее неизвестные миграционные маршруты и места зимовок птиц, а также сформировать охранные зоны для редких видов. Ученые точнее смогут выявлять сроки жизни и места гибели птиц, пути переноса опасных для людей инфекций и даже использовать животных в роли живых систем раннего оповещения в связи с изменением климата, пандемиями и стихийными бедствиями.

«Передатчики системы ICARUS весят пять граммов, по размеру они в половину спичечного коробка, с солнечной батареей и 15-сантиметровой проволочной антенной – приводит пресс-служба ТГУ слова кандидата биологических наук Сергея Гашкова. – Такой датчик должен составлять не более 5% от массы особи, и его можно надевать птицам весом более 100 г. Птица должна иметь возможность беспрепятственно передвигаться со своей «ношей», питаться, поэтому далеко не каждый представитель пернатых подходит для подобного рода экспериментов. Кукушка по размерам – как крупный голубь. Она практически не замечает дополнительного груза, поэтому никаких погрешностей в исследовании не возникает».

Отлов птиц на полигоне биологи ТГУ проводили вместе с коллегами из Зоологического института РАН и Карельского научного центра РАН, которые также являются участниками проекта ICARUS.

Сейчас данные о местоположении помеченных орнитологами 15-ти птиц (13 обыкновенных и 2 глухих кукушки) «умные» датчики записывают в свою память, а когда пернатые пересекут 55-ю параллель, информация сможет поступить на антенну, установленную на российском модуле МКС. Затем данные будут переданы на наземную станцию и станут доступны для исследователей. Результаты наблюдений публикуются в открытой базе данных MoveBank. Появление треков сибирских кукушек в банке данных ожидается к сентябрю.

Помимо информации о маршруте движения и остановках птиц, датчики фиксируют температуру их тела, скорость и направление движения, а также атмосферное давление, температуру и влажность воздуха. Поэтому ученые могут в режиме онлайн не только отслеживать объекты, то есть «видеть», когда они спят, едят и прочее, но и оценивать связь жизнедеятельности птиц с изменениями условий среды. Так как датчики питаются солнечной энергией, то получить информацию о жизни птицы можно многие годы.

«Новые данные, полученные в рамках этого масштабного проекта, помогут проверить ряд научных гипотез, например, о том, что птицы из разных сибирских популяций летят в Африку разными путями. Предполагается, что обыкновенные кукушки из южных популяций Западной Сибири мигрируют на зимовки через засушливые горные районы Средней Азии, а кукушки из Восточной Сибири добираются через Монголию, Китай и Индию. Реализация проекта позволит узнать, где птицы из разных российских мест гнездований размещаются на африканском континенте, насколько зависит их численность от условий зимовки и путей миграций, в распространении каких инфекций они могут участвовать», — добавили в вузе.

Уже сейчас та информация, которая поступает, кажется невероятной, говорит Сергей Гашков, так, всех поразили данные о малом веретеннике. Выяснилось, что во время перелета с Аляски в Новую Зеландию его беспосадочный полёт составляет 9-11 дней.

В ТГУ отметили, что целью проекта ICARUS (Международное сотрудничество по изучению животных из космоса) является создание глобальной сети «умных» датчиков для наблюдения за жизненными процессами на Земле – создание «Интернета животных». Научную координацию проекта осуществляют Институт поведения животных Макса Планка (Радольфцелль, Германия) и Институт географии РАН (Москва). Техническая часть эксперимента ICARUS выполняется Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева и компанией SpaceTech GmbH (Германия) на основе соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности (Роскосмос) и Германским центром авиации и космонавтики (DLR).