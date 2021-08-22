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Главная Новости Ученые ТГУ: Под влиянием глобального потепления степи в Тыве и Хакасии зарастают лесом
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Ученые ТГУ: Под влиянием глобального потепления степи в Тыве и Хакасии зарастают лесом

ТВ2
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2 часа назад

Ученые ТГУ выяснили, что под влиянием повышения температуры воздуха в Тыве и Хакасии степи превращаются в луга, а лес постепенно спускается с гор. Ранее предполагалось, что из-за глобального потепления степи будут превращаться в пустыни и полупустыни.

Ученые Биологического института и геолого-географического факультета Томского государственного университета вместе с Тувинским государственным университетом изучают влияние изменения климата на биоразнообразие Западной Сибири. Сибирские метеорологические архивы за 140 лет демонстрируют рост среднегодовых температур сезона и уменьшение количества осадков за вегетационный период, особенно в южных степях и лесостепях. 

Но в некоторых районах влажность растет и к 2050 году там ожидается увеличение осадков на 10-15%. Например, в районе озера Чаготай, степи Чадан и Убсунурской долины в Тыве появились луговые травы и выпадает больше осадков, а лето стало менее сухим.

«Даже пески покрываются зеленой растительностью и там начинают расти деревья, например, лиственница, которая является деревом-пионером, — сообщает пресс-служба ТГУ. — Там, где раньше из-за сухой почвы семена не приживались, теперь можно наблюдать большое количество молодой поросли, которой 5-7 лет. Так лес постепенно спускается на степные территории: сначала вырастают лиственницы, а потом они замещаются другими породами деревьев». 

На эти процессы мог повлиять не только климат, но и изменение человеческой деятельности. Но даже в тех местах, на которые человек почти не влиял, биологи отмечают появление других видов трав и насекомых.

На данный момент в журнале Ambio (Q1) опубликованы результаты первого этапа работ по участкам в Тыве. Далее предстоит сделать дополнительные расчеты и перейти к изучению Хакасии, где схожие с Тывой условия: те же широты, сухие степи, но куда больший потенциал для сельского хозяйства из-за черноземных почв.

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