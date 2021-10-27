Ученые ТГУ планируют снизить концентрацию микропластика в окружающей среде

ТГУ стал инициатором создания консорциума, участники которого изучат миграцию микропластика в водоемах и его перемещение в мировой океан, сообщает пресс-служба вуза. Наряду с этим будут проведены исследования распространенности микрочастиц в атмосфере и во всех экосистемах. Полученные знания помогут оценить влияние микропластика на природные объекты, разработать способы предотвращения загрязнения, а также снизить его концентрацию в окружающей среде.

До этого исследования распространения микропластика в России вели всего несколько центров. Консорциум под эгидой ТГУ объединил всех.