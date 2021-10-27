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Ученые ТГУ планируют снизить концентрацию микропластика в окружающей среде

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ТГУ стал инициатором создания консорциума, участники которого изучат миграцию микропластика в водоемах и его перемещение в мировой океан, сообщает пресс-служба вуза. Наряду с этим будут проведены исследования распространенности микрочастиц в атмосфере и во всех экосистемах. Полученные знания помогут оценить влияние микропластика на природные объекты, разработать способы предотвращения загрязнения, а также снизить его концентрацию в окружающей среде.

До этого исследования распространения микропластика в России вели всего несколько центров. Консорциум под эгидой ТГУ объединил всех.

— В России очень мало научных групп работают над проблемой распространения микропластика в водных экосистемах и в атмосфере и практически никто – над проблемой поглощения микропластика живыми организмами, — объясняет заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк. — Методология исследований не так проста, и очень важно делиться опытом и синхронизировать используемые методы с коллегами. Собрав единомышленников со всей России, от Калининграда до Владивостока, мы надеемся создать широкую наблюдательную сеть, развивать совместные исследования.
Автор:  пресс-служба ТГУ

26 октября состоялось первое заседание, на котором участники обсудили ряд научных и организационных вопросов, в том числе создание интерактивной карты распространения микропластика в водных объектах России.

Добавим, что участниками консорциума стали ТГУ, РГГУ, Институт океанологии им. П.П. Ширшова, ДВФУ, КФУ, УдмГУ, Институт систематики и экологии животных СО РАН, СибГМУ и ряд других научных центров России.

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