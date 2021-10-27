Ученые ТГУ планируют снизить концентрацию микропластика в окружающей среде

ТГУ стал инициатором создания консорциума, участники которого изучат миграцию микропластика в водоемах и его перемещение в мировой океан, сообщает пресс-служба вуза. Наряду с этим будут проведены исследования распространенности микрочастиц в атмосфере и во всех экосистемах. Полученные знания помогут оценить влияние микропластика на природные объекты, разработать способы предотвращения загрязнения, а также снизить его концентрацию в окружающей среде.
До этого исследования распространения микропластика в России вели всего несколько центров. Консорциум под эгидой ТГУ объединил всех.
— В России очень мало научных групп работают над проблемой распространения микропластика в водных экосистемах и в атмосфере и практически никто – над проблемой поглощения микропластика живыми организмами, — объясняет заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк. — Методология исследований не так проста, и очень важно делиться опытом и синхронизировать используемые методы с коллегами. Собрав единомышленников со всей России, от Калининграда до Владивостока, мы надеемся создать широкую наблюдательную сеть, развивать совместные исследования.
26 октября состоялось первое заседание, на котором участники обсудили ряд научных и организационных вопросов, в том числе создание интерактивной карты распространения микропластика в водных объектах России.
Добавим, что участниками консорциума стали ТГУ, РГГУ, Институт океанологии им. П.П. Ширшова, ДВФУ, КФУ, УдмГУ, Институт систематики и экологии животных СО РАН, СибГМУ и ряд других научных центров России.