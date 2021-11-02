Ученые ТГУ планируют решить проблему устойчивости человека к антибиотикам

"Вместе с отходами жизнедеятельности животных – навоза и компоста, используемых как удобрение, такие микроорганизмы попадают на поля, в почву и продукты, которые на ней выращиваются. В конечном итоге это приводит к тому, что микробы с резистентностью к широкому спектру антибиотиков населяют кишечник человека. Это опасно тем, что при заболевании и назначении пациенту антибактериального препарата лекарство просто не будет работать", – объясняет руководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук.