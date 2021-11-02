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Ученые ТГУ планируют решить проблему устойчивости человека к антибиотикам

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Команда ученых из ТГУ планирует провести исследования, направленные на обеспечение населения продуктами без содержания микробов, которые противостоят антибиотикам. Об этом сообщает пресс-служба вуза. В настоящее время в сельском хозяйстве при производстве мяса, молочных продуктов и яиц широко используются антибиотики. Благодаря им заболеваемость животных снижается, а массовый падеж прекращается. В результате у микроорганизмов в кишечнике у коров, свиней и птиц вырабатывается устойчивость к антибактериальным препаратам. Она через продукцию передается человеку.

"Вместе с отходами жизнедеятельности животных – навоза и компоста, используемых как удобрение, такие микроорганизмы попадают на поля, в почву и продукты, которые на ней выращиваются. В конечном итоге это приводит к тому, что микробы с резистентностью к широкому спектру антибиотиков населяют кишечник человека. Это опасно тем, что при заболевании и назначении пациенту антибактериального препарата лекарство просто не будет работать", – объясняет руководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук.

В рамках проекта ученые планируют исследовать микробиоту кишечника коров, лошадей, свиней, кур, верблюдов, яков, бурятских лошадей и северных оленей. Они получат данные обо всех генах микробов, соберут их в геномы, идентифицируют виды и определят, какие из них могут быть использованы в новых биотехнологиях. Затем ученые выделят эти микроорганизмы с помощью традиционных биологических методов, создадут из них сообщества, разработают методики применения для решения задач, стоящих перед сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Затем с помощью ГИС-технологий будет составлена карта со всеми точками отбора образцов и генетическими последовательностями микробов.

"Этот проект имеет большое значение как для российской науки, так и для российской сферы здравоохранения. Сейчас достаточно хорошо известен микробиом человека. Многие заболевания, в том числе сложные, например, нейродегенеративные, уже лечат трансплантацией консорциумов полезных бактерий. В отличие от человека, микробиом сельскохозяйственных животных пока мало изучен. Прикладные исследования, проводимые российскими учеными в рамках данного проекта, помогут решить большую фундаментальную проблему – наладить эффективное производство безопасных отечественных продуктов без содержания антибиотиков и за счёт этого улучшить здоровье нации", – говорит Карначук.
Автор:  пресс-служба ТГУ
Ольга Карначук
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