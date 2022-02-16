Ученые ТГУ обследуют пострадавшую от нефтеразлива реку Колва в Коми

Биологи ТГУ в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» обследуют пойменно-речную систему реки Колва, которая подверглась загрязнению в результате разлива нефти на Колвинском месторождении. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Для обследования донных отложений на участке протяженностью более 200 км будет использована технология "Аэрощуп", созданная биологами ТГУ. По результатам обследования дна и прибрежных почв в случае необходимости ученые разработают комплексную программу восстановления речных экосистем», — говорится в пресс-релизе.

По словам директора БИ ТГУ Данила Воробьева, после попадания углеводородов в реку производился оперативный сбор мобильной нефти с поверхности воды.Для проведения намеченных работ будет использоваться технология «Аэрощуп», которая позволяет осуществлять экспресс-оценку степени загрязненности и автоматически картографировать обследуемые участки.

Кроме того, ученые соберут более 600 образцов донных отложений, сотни проб обитающих на дне животных и зоопланктона, которые выступают как биоиндикаторы и помогают оценить уровень загрязненности участков, а также степень его влияния на экосистему. Изучать будут также придаточные водоемы, так как река имеет динамичную среду и загрязняющие вещества обычно накапливаются в старицах и заливах.

Планируется, что работы по обследованию Колвы начнутся в июне 2022 года.