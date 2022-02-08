Ученые ТГУ: мерзлые болота могут стать источниками больших выбросов метана

Мерзлые бугристые болота Сибири и Арктики могут выступить источником выбросов метана в атмосферу, а также привести к изменению режимов речного стока и биогеохимического состава речных вод в условиях глобального потепления. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим», сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.
«Меняющийся климат трансформирует окружающую среду и усиливает те процессы, которые способны приводить к масштабным природным катаклизмам, – говорит руководитель научного проекта, старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Татьяна Раудина. – В частности, усиливается таяние вечной мерзлоты, что может привести к высвобождению из мерзлых болот климатически активных газов, в первую очередь метана. В особенности это относится к болотам южной границы криолитозоны».
Наряду с этим ученые запланировали эксперимент по внесению солевых меток (NaCl) для выявления вклада микротопографии болот в конечный сток углерода из мерзлых болот в гидросеть. Использование консервативного солевого трассера поможет изучить процесс движения водного потока (скорость, направление) в зависимости от неоднородности участка, строения торфяной залежи, количества осадков и уровня болотных вод. Это поможет понять, как разные элементы микрорельефа и структура торфа контролируют характер и степень внутрипочвенного стока и перенос растворенных веществ.
Новые данные, полученные учеными, позволят точнее прогнозировать изменение болотных экосистем при разных сценариях трансформации климата, отмечают в вузе.