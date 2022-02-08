Ученые ТГУ: мерзлые болота могут стать источниками больших выбросов метана

Мерзлые бугристые болота Сибири и Арктики могут выступить источником выбросов метана в атмосферу, а также привести к изменению режимов речного стока и биогеохимического состава речных вод в условиях глобального потепления. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим», сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

«Меняющийся климат трансформирует окружающую среду и усиливает те процессы, которые способны приводить к масштабным природным катаклизмам, – говорит руководитель научного проекта, старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Татьяна Раудина. – В частности, усиливается таяние вечной мерзлоты, что может привести к высвобождению из мерзлых болот климатически активных газов, в первую очередь метана. В особенности это относится к болотам южной границы криолитозоны».

Сейчас ученые ТГУ исследуют два участка на мерзлых бугристых болотах в северной тайге ЯНАО (исследовательская база ТГУ «Ханымей»). В рамках проекта ученые проведут тахеометрическую и фотограмметрические (БПЛА) съемки рельефа, которые покажут неоднородности болотных микроландшафтов, их количество, высоту, площадь и соотношения.

Предварительный мониторинг температурного режима болот уже показал увеличение глубины протаивания мерзлоты. В рамках нового проекта на разных элементах болотного микрорельефа будут установлены датчики для проведения непрерывных измерений температуры и показаны особенности их микроклиматических условий.