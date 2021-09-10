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Ученые ТГУ изучают движение космического мусора, чтобы помочь освоению Луны

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Учёные физического факультета ТГУ  исследуют траектории движения околоземных объектов искусственного и естественного происхождения: космического мусора, астероидов, сближающихся с Землей, сообщает пресс-служба вуза. Результаты исследования помогут составить картину того, как распределен космический мусор в околоземном пространстве, это нужно для решения задач освоения Луны и окололунного пространства.

«Околоземное космическое пространство всё интенсивнее используется в интересах хозяйственной деятельности человечества. Создаются новые спутниковые системы, которые разворачиваются в космосе, – объясняет руководитель проекта, доцент кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ Анна Александрова. – Отработавшие объекты этих систем, как правило, остаются на околоземных орбитах и превращаются в космический мусор. В настоящее время в околоземном пространстве, по данным NASA, находится несколько сотен тысяч объектов размером не менее 10 сантиметров. Ежегодный прирост составляет примерно тысячу фрагментов».

Как говорят ученые, среди объектов больше трех тысяч - это космические аппараты, лишь шесть процентов из них функционируют. Чтобы работать в околоземном пространстве, нужно иметь представление о динамике неуправляемых объектов, их траектории. Опираясь на эти знания, можно оптимизировать выбор областей размещения новых спутников и найти области паркинга для отработавших ресурс объектов.

«Не менее актуальной задачей является исследование орбитальной эволюции окололунных объектов, поскольку в ближайшие десятилетия человечество намерено осваивать Луну и окололунное пространство, – добавляет Анна Александрова. – Исследование динамической структуры этой области космоса поможет избежать ошибок и непроизводительных затрат при реализации окололунных проектов».

Кроме того, ученые исследованием хотят решить еще одну задачу -  повысить точность прогнозирования движения астероидов, сближающихся с землей. Если получить эти знания, человек сможет оценивать потенциальную опасность астероидов. Для анализа данных исследователи используют алгоритмическую модель, которая работает с применением искусственных нейронных сетей. Компьютерная модель позволяет отнести резонансы к тому или иному классу, а машинные методы ускоряют обработку большого объема данных.

«Исследования, которые мы проводим, сопровождаются большим объемом расчетов, поэтому в решении задачи используется машинный анализ, – уточняет Анна Александрова. – Этот инструмент позволит нам спрогнозировать движение десятков тысяч объектов и проанализировать более миллиона временных рядов различных динамических и резонансных характеристик».

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