Ученые ТГУ изучат, как возбудители африканских заболеваний адаптировались в Сибири

Ученые Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда (РНФ) исследуют факторы распространения в России паразитарных заболеваний - дирофиляриоза и сетариоза, переносчиками которых выступают малярийные комары. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Задача биологов – выяснить, какие виды комаров задействованы в переносе возбудителя инвазий и какие факторы способствуют распространению заболевания. Чаще всего жертвами дирофиляриоза становятся животные – собаки, кошки, но люди также подвержены данной болезни. В России, как правило, встречается подкожная форма заболевания, помимо этого могут поражаться органы зрения, крайне редко – сердце и легкие.

Сетариозом, он больше распространен в Европе и Средней Азии болеет крупный и мелкий рогатый скот, лошади. Но были зафиксированы и случаи заражения людей.

Распространению дирофиляриоза на север большинство исследователей связывают с эффектом глобального потепления. Из-за него создаются оптимальные условия для развития паразита, а также зараженные животные и сами переносчики — комаров.

Как отмечают биологи, для разработки эффективных стратегий борьбы с трансмиссивными заболеваниями важно знать, какой именно вид насекомого специализируется на переносе того или иного возбудителя. Сейчас ученые планируют отобрать пробы на территории пяти регионов: Томской и Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, ХМАО. Общая протяжённость маршрута с юга на север составит более двух тысяч километров.