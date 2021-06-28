Ученые ТГУ изучат, как возбудители африканских заболеваний адаптировались в Сибири
Ученые Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда (РНФ) исследуют факторы распространения в России паразитарных заболеваний - дирофиляриоза и сетариоза, переносчиками которых выступают малярийные комары. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Задача биологов – выяснить, какие виды комаров задействованы в переносе возбудителя инвазий и какие факторы способствуют распространению заболевания. Чаще всего жертвами дирофиляриоза становятся животные – собаки, кошки, но люди также подвержены данной болезни. В России, как правило, встречается подкожная форма заболевания, помимо этого могут поражаться органы зрения, крайне редко – сердце и легкие.
Сетариозом, он больше распространен в Европе и Средней Азии болеет крупный и мелкий рогатый скот, лошади. Но были зафиксированы и случаи заражения людей.
Распространению дирофиляриоза на север большинство исследователей связывают с эффектом глобального потепления. Из-за него создаются оптимальные условия для развития паразита, а также зараженные животные и сами переносчики — комаров.
Как отмечают биологи, для разработки эффективных стратегий борьбы с трансмиссивными заболеваниями важно знать, какой именно вид насекомого специализируется на переносе того или иного возбудителя. Сейчас ученые планируют отобрать пробы на территории пяти регионов: Томской и Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, ХМАО. Общая протяжённость маршрута с юга на север составит более двух тысяч километров.
«Одна из главных задач нашего проекта – определение степени заражённости микрофиляриями разных видов комаров в России, в частности, в Западной Сибири, — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Владимира Бурлака. – Также в рамках проекта выявляются виды комаров — потенциальных источников различных инвазий и инфекций, целью которых может быть человек».
Выяснить это ученые смогут при помощи генетического анализа, результаты которого покажут, кого в качестве прокормителей предпочитает тот или иной вид комаров. Исследователи выбрали пять модельных популяций с наибольшей зараженностью, всего проверят более 30 видов кровососущих насекомых.
Кроме того, в ходе глубокого анализа ученые установят степень серьезности эпидемической обстановки по дирофиляриозу и сетариозу в Западной Сибири, а также планируют выяснить, как паразит, осваивая новые географические территории, находит нетипичных промежуточных хозяев и адаптируется к непривычным климатическим условиям.
По данным вуза, исследований подобного масштаба не было ни в России, ни в Европе.
Отмечается, что знание о распространении и видовом разнообразии комаров в Западной Сибири также позволит вести мониторинг эпидемической обстановки других заболеваний – арбовирусов и малярийного плазмодия.