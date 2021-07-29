Ученые ТГУ исследуют распространение микропластика в реке Нижняя Тунгуска

Ученые ТГУ, занимающиеся исследованием миграции микрочастиц пластика в окружающей среде, завершили первый этап обследования реки Нижняя Тунгуска – крупного притока Енисея, расположенного в Эвенкийском муниципальном районе. Об этом сообщается на сайте компании «Роснефть».

Так, в июне 2021 года ученые ТГУ провели отбор проб воды, донных отложений и пищевого тракта рыб для оценки содержания микропластика в районе поселка Ербогачён, расположенного в верховьях Нижней Тунгуски в Иркутской области. Отбор поверхностных вод провели при помощи современного пробоотборника, снабженного планктонной сетью, которая способна задерживать мелкие частицы пластика. Позже, в лаборатории микропластик отделят от посторонних примесей и исследуют его происхождение.

Анализ полученных образцов позволит оценить степень загрязненности Нижней Тунгуски в верхнем течении. В августе 2021 года, исследовательская группа планирует работу уже в месте впадения притока в реку Енисей, в Туруханском районе Красноярского края.

«Пластиковые материалы медленно разлагаются в окружающей среде, этот процесс может происходить столетиями. При этом более крупные фрагменты пластиковых материалов в воде и почве сравнительно быстро распадаются на частицы, известные как «микропластик». Эти частицы способны перемещаться на большие расстояния, а также накапливаться в экосистемах, оказывая негативное влияние на их обитателей через пищевые цепи. Задача ученых – определить степень этого влияния как вблизи мегаполисов, так и в отдаленных заповедных местах. Малонаселенные территории, где нет крупных промышленных предприятий и невысокая плотность населения, могут служить своего рода точкой отсчета для понимания закономерностей миграции микропластика. Еще одним фактором загрязнения рек является интенсивная рыбная ловля: рыболовные снасти фрагментируются, микроволокна попадают в воду, а из неё – в организм рыб», — отмечается в сообщении.

Ранее говорилось, что в июне этого года биологи ТГУ, которые изучают наличие микропластика в почве, воде и живых организмах, собираются обследовать реку Нижняя Тунгуска в Эвенкийском районе Красноярского края.