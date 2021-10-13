Ученые: Сибирь и Арктика «теплеют» в четыре раза быстрее других регионов

Увеличение средней температуры в Сибири и Арктике идет в четыре раза интенсивнее, чем в мире в целом. Это влечёт за собой таяние вечной мерзлоты, увеличение числа оползней, изменения ландшафта и растительного покрова, говорит профессор ТГУ и Университета Шеффилда Терри Каллаган. Ранее в ТГУ прошла конференция, посвященная изменению климата.

По словам профессора Терри Каллагана, перестройка окружающей среды, обусловленная трансформацией климата, влияет на привычный уклад жизни коренного населения. Так, например, наступление кустарников и леса на тундру может привести к сокращению пастбищ, используемых оленеводами. Рыболовство идёт на спад, поскольку местные виды ихтиофауны вытесняются чужеродными видами, которые из-за потепления теперь могут адаптироваться к новым условиям. В рационе коренных народов севера становится меньше традиционных продуктов и больше углеводов, что пагубно сказывается на здоровье людей. Все эти проблемы требуют пристального изучения, без которого сложно повысить качество жизни жителей Арктики.

«Для нас изменение климата, вопросы Арктики в большом приоритете, – отметил в ходе конференции президент Ассоциации коренных малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока, сенатор Российской Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа Григорий Ледков. – Темы, которые мы обсуждаем: вопросы потепления, как это будет влиять на социальную ситуацию, экономику, экологию, для нас крайне важны. Мы должны искать пути адаптации. Потепление в Арктике повлияет и на другие территории. Мы должны готовиться к этому. Возможно, придётся менять стандарты строительства, транспортного обеспечения. Особый пункт – это социально-экономический аспект жизни коренных народов. Люди живут традиционными ремеслами, мы показываем своим трудом, что наши виды деятельности – охотоводство, рыболовство, оленеводство – могут приносить экономическую выгоду. Они кормят людей, дают занятость, земли не брошены. Мы хотели бы, чтобы наши виды деятельности были адаптированы, и мы не уходили в историю».