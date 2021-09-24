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Ученые из ТПУ разработали биоразлагаемый полимер для имплантатов, который ускорит регенерацию тканей

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Ученые ТПУ и ряда других зарубежных университетов разработали полимерный материал, который сочетает в себе сразу два свойства, важных для развития медицинских имплантатов. Этот материал одновременно и биоразлагаемый, то есть способный со временем растворяться в организме человека, и производит электрический заряд, ускоряющий регенерацию тканей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Материалы с пьезоэлектрическими свойствами сегодня очень интересны для регенеративной медицины, потому что они могут производить электрический заряд без внешнего источника электрической энергии — скажем, если материал скрутить или деформировать другим образом. Электрические импульсы помогают стимулировать восстановление живых тканей, таких как костная или нервная, после травмы. Однако хорошие пьезоэлектрики, как правило, не биодеградируемые. Биодеградация — очень важное свойство для имплантата: такой имплант не нужно извлекать после восстановления тканей, он просто распадается на безвредные составляющие. Нужно понимать, что извлечение — это новая операция, травмирование тканей и риск занесения инфекции», — рассказал научный сотрудник международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Роман Чернозем.

У полученного материала в 9,5 раз вырос электрический заряд на поверхности и в 2,5 раза пьезоэлектрический отклик по сравнению с обычным полимером. Также впервые были изучены пьезоэлектрические свойства самого полимера на наноуровне.  В мире таких полимеров — единицы. В дальнейшем ученые намерены исследовать, как новый материал взаимодействует непосредственно с живыми клетками и тканями. Так как этот полимер перспективен для имплантатов в костно-тканевой инженерии, восстановления нервных и других жизненно важных типов тканей.

Автор:  пресс-служба ТПУ
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