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Ученые из ТПУ представили новый способ покрытия поверхности имплантатов

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Ученые Томского политехнического университета придумали новый улучшенный способ покрытия поверхности имплантатов полиэлектролитными микрокапсулами с кальций-карбонатным ядрами, в которые загружены лекарственные препараты. Об этом сообщает пресс-служба университета. Открытие поможет лучше функционировать поверхности имплантата и эффективнее контролировать высвобождение лекарств из его покрытия.

Эти исследования проводились впервые. Над ним работала группа ученых из Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ вместе с коллегами из Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, а также учеными из Швеции, Германии и Великобритании.

Автор:  пресс-служба ТПУ

«На металлические имплантаты, в том числе титанового сплава, наносятся различного рода покрытия, частицы и другое. Но осаждать именно полиэлектролитные микрокапсулы с кальций-карбонатным ядром, загруженным дексаметазоном мы предложили впервые. В своей работе мы осаждаем эти частицы на скэффолды титанового сплава и не подразумеваем вскрытия внешними способами. Они просто будут растворяться естественным путем, тем самым обеспечивая пролонгированное действие лекарства», — рассказала инициатор работы, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Мария Сурменева.

В качестве загружаемого в капсулы компонента был выбран именно дексаметазон, так как он является противовоспалительным препаратом. Применяется, например, в иммунотерапии после трансплантации. Лекарство позволяет подавить иммунный ответ за счет снижения лимфатической активности, а также стимулирует остеогенную дифференцировку и способствует метаболизму белков, жиров и углеводов. В перспективе в капсулы можно будет загружать белки, различные факторы роста, а также другие лекарственные препараты.

«В некоторых работах между слоями загружаются наночастицы серебра, которые обладают антибактериальным эффектом. Это также оказывает влияние на увеличение срока службы имплантата», — добавила инженер-исследователь центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Екатерина Чудинова.

Ученые планируют продолжить исследование. Следующим этапом экспериментов станет выявление эффективности метода для лечения воспалений при имплантации.

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