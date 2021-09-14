Ученые из ТПУ представили новый способ покрытия поверхности имплантатов

Ученые Томского политехнического университета придумали новый улучшенный способ покрытия поверхности имплантатов полиэлектролитными микрокапсулами с кальций-карбонатным ядрами, в которые загружены лекарственные препараты. Об этом сообщает пресс-служба университета. Открытие поможет лучше функционировать поверхности имплантата и эффективнее контролировать высвобождение лекарств из его покрытия. Эти исследования проводились впервые. Над ним работала группа ученых из Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ вместе с коллегами из Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, а также учеными из Швеции, Германии и Великобритании.

Автор: пресс-служба ТПУ

«На металлические имплантаты, в том числе титанового сплава, наносятся различного рода покрытия, частицы и другое. Но осаждать именно полиэлектролитные микрокапсулы с кальций-карбонатным ядром, загруженным дексаметазоном мы предложили впервые. В своей работе мы осаждаем эти частицы на скэффолды титанового сплава и не подразумеваем вскрытия внешними способами. Они просто будут растворяться естественным путем, тем самым обеспечивая пролонгированное действие лекарства», — рассказала инициатор работы, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Мария Сурменева.