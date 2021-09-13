Ученые из ТГУ помогут снизить стресс от жизни в двух реальностях

Из-за глобальной цифровизации и перехода значительной части жизни человека в онлайн-пространство у многих людей растет количество психологического стресса. Группа ученых из ТГУ выяснит особенности его формирования и разработает технологии сохранения психологического благополучия и физического здоровья россиян. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«‎Переход в онлайн, который и без того шёл довольно активно, был значительно ускорен пандемией и приобрёл тотальный характер. Виртуальная среда формируется и живет по своим законам, оказывая все большее влияние на первую, «реальную». Однако, глубже погружаясь в цифровой мир, человек все чаще вынужден пересекать границу между этими двумя реальностями. И чем глубже погружение – тем большим стрессом становится каждый такой переход» – объяснил заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич.

Ученые сравнивают сложность многочисленных переходов из одной реальности в другую со сменой климатических или высотных условий. Например, когда человек, живущий на равнине, поднимется высоко в горы, ему требуется время на адаптацию. Когда человек курсирует между двумя реальностями, получается примерно так же. Однако нагрузка в большей степени приходится на ментальное здоровье, со временем возникает и ряд физиологических проблем – страдает и ухудшается зрение, нарушаются функции опорно-двигательного аппарата. По мнению ученых, эта тенденция в обществе со временем будет только нарастать. Однако найти и обеспечить баланс между реальным миром и онлайн становится все более сложной задачей.

Задача исследований, в которых планируется участие ученых ТГУ, изучение механизмов взаимного влияния цифрового и реального мира на психическую сферу и физическое состояние человека, на его когнитивные функции и коммуникативные способности. Полученные данные могут стать основой для разработки подходов и принципов психологической и физической адаптации человека к существованию в двух реальностях и переходам между ними.

Ученые уже создали предварительный задел для новых исследований. В предыдущие годы они изучали особенности влияние физических упражнений на когнитивные функции спортсменов, специфику поведения людей в интернет-пространстве. Например, исследовалась связь между проведением большого количества времени в виртуальной реальности и ухудшением психологического состояния.