Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Ученые из ТГУ помогут снизить стресс от жизни в двух реальностях
Новости

Ученые из ТГУ помогут снизить стресс от жизни в двух реальностях

ТВ2 ТВ2

Из-за глобальной цифровизации и перехода значительной части жизни человека в онлайн-пространство у многих людей растет количество психологического стресса. Группа ученых из ТГУ выяснит особенности его формирования и разработает технологии сохранения психологического благополучия и физического здоровья россиян. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«‎Переход в онлайн, который и без того шёл довольно активно, был значительно ускорен пандемией и приобрёл тотальный характер. Виртуальная среда формируется и живет по своим законам, оказывая все большее влияние на первую, «реальную». Однако, глубже погружаясь в цифровой мир, человек все чаще вынужден пересекать границу между этими двумя реальностями. И чем глубже погружение – тем большим стрессом становится каждый такой переход» – объяснил заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич.

Ученые сравнивают сложность многочисленных переходов из одной реальности в другую со сменой климатических или высотных условий. Например, когда человек, живущий на равнине, поднимется высоко в горы, ему требуется время на адаптацию. Когда человек курсирует между двумя реальностями, получается примерно так же. Однако нагрузка в большей степени приходится на ментальное здоровье, со временем возникает и ряд физиологических проблем – страдает и ухудшается зрение, нарушаются функции опорно-двигательного аппарата. По мнению ученых, эта тенденция в обществе со временем будет только нарастать. Однако найти и обеспечить баланс между реальным миром и онлайн становится все более сложной задачей.

Автор:  пресс-служба ТГУ

Задача исследований, в которых планируется участие ученых ТГУ, изучение механизмов взаимного влияния цифрового и реального мира на психическую сферу и физическое состояние человека, на его когнитивные функции и коммуникативные способности. Полученные данные могут стать основой для разработки подходов и принципов психологической и физической адаптации человека к существованию в двух реальностях и переходам между ними.

Ученые уже создали предварительный задел для новых исследований. В предыдущие годы они изучали особенности влияние физических упражнений на когнитивные функции спортсменов, специфику поведения людей в интернет-пространстве. Например, исследовалась связь между проведением большого количества времени в виртуальной реальности и ухудшением психологического состояния.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.