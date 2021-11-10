Ученые обнаружили на Кавказе новые виды паразитов летучих мышей

С приходом пандемии коронавируса исследования рукокрылых и их паразитов приобрели особое значение. Связано это с тем, что они способны служить источниками опасных для животных и человека инфекций. Ученый Биологического института ТГУ Мария Орлова и ее коллеги из Тюмени, Пензы и Ханоя подготовили статью о новых находках паразитов рукокрылых, выявленных на Кавказе. Статья выйдет в международном журнале Parasitology International, издаваемом японским сообществом паразитологов. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

«Кавказ — большой регион Евразии, объединяющий четыре страны: Россию, Грузию, Азербайджан и Армению. Хотя это одна из «горячих точек» биоразнообразия в мире, фауна эктопаразитов летучих мышей на Кавказе изучена недостаточно. Чтобы восполнить пробелы в данных о паразитах летучих мышей, мы провели пять полевых исследований в девяти местах в период с апреля 2016 года по март 2021 года», — рассказывает Мария Орлова.

Самой интересной находкой, по словам Орловой, стал клещ Spinturnix nobleti. Он обнаружен на Кавказе впервые. Это специфичный паразит кожановидного нетопыря. Наряду с этим обнаружен клещ Spinturnix emarginata — ранее на территории России он был собран группой ученых только в Крыму. Этот вид паразитирует на трехцветной ночнице.

«Кавказ, как и любая горная система, характеризуется высокой мозаичностью ландшафта. Как следствие — высоким видовым разнообразием животных, — объясняет Мария Орлова. — Здесь интересно изучать и редкие виды, и новые ассоциации «паразит – хозяин». Ведь появление новых хозяев может привести к возникновению новых вариантов вирусов и штаммов бактерий. Мониторинг этих связей необходим, чтобы своевременно выявить подобные риски и предотвратить возникновение пандемий новых инфекций».

В дальнейшем биологи собираются провести более широкие исследования на территории Кавказа, будут включены и зарубежные страны, расположенные в регионе.