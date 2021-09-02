Ученые из России и Италии отправятся в 40-дневную экспедицию в Северную Атлантику

«Все эти работы позволят решить важнейшие научные задачи – в частности, изучить рельеф дна, а также особенности состава и строения океанической коры в данном районе, – сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. – Ученые рассчитывают отобрать керн, который позволит реконструировать изменения климата в Северной Атлантике за последние 200 тысяч лет».