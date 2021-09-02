Ученые из России и Италии отправятся в 40-дневную экспедицию в Северную Атлантику

2 сентября ученые из России и Италии отправятся в 40-дневную экспедицию по Атлантическому океану, чтобы изучить рельеф дна и состав океанической коры для реконструкции климата. В состав экспедиции войдет научный сотрудник Сибирского отделения РАН из Новосибирска Дмитрий Кулешов.
В Северной Атлантике специалисты проведут батиметрическую съемку рельефа дна, многоканальное сейсмическое профилирование и высокоточную магнитную съемку. Кроме того, участники экспедиции опробуют донные структуры драгами и грунтовыми трубками.
«Все эти работы позволят решить важнейшие научные задачи – в частности, изучить рельеф дна, а также особенности состава и строения океанической коры в данном районе, – сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. – Ученые рассчитывают отобрать керн, который позволит реконструировать изменения климата в Северной Атлантике за последние 200 тысяч лет».
Помимо ИНГГ СО РАН, исследовать Атлантику отправятся сотрудники Геологического института РАН, Института океанологии РАН и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН. Также в экспедиции примут участие специалисты Балтийского федерального университета им. Канта и Санкт-Петербургского государственного университета. Италию представит делегация из Морского научного института Итальянского Национального исследовательского совета (Болонья) и Университета Павии.