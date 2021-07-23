Ученые из Красноярска объяснили природу феномена «раньше было лучше»

Философы из Сибирского федерального университета объяснили, почему некоторым людям кажется, что раньше жизнь была лучше. Разделив такие понятия, как «историческое прошлое», «традиции», «культурная память», ученые объяснили, почему вокруг этих явлений могут возникать конфликты, и как влияет на их восприятие обществом бурное развитие средств массовой коммуникации, сообщается на сайте вуза.

«Когда мы говорим об историческом прошлом, может показаться, что мы имеем дело с одним объектом. В действительности же их как минимум три. Первый - это история, то есть само прошлое, объективное и нейтральное. Это процессы, сделавшие нас теми, кто мы есть. Прошлое, которое стремятся познать профессиональные историки, и которое в значительной степени находится за пределами наших способностей к познанию просто потому, что мы не можем в буквальном смысле слова вернуться в ту реальность и своими глазами узреть, что происходило, скажем, тысячу лет назад», — приводит пресс-служба СФУ доцента кафедры философии вуза Григория Илларионова.

Второй объект - это традиция, то, что пришло к нам из прошлого передано в виде каких-то знаний, принятых в обществе способов коммуникации и материальных объектов.

«И третье — «культурная память» — все, что мы помним о прошлом. Культурная память ни в коем случае не тождественна самому прошлому. Мы полагаем, что конфликты вокруг прошлого чаще всего вызваны осознанным или неосознанным смешением этих объектов, или выдачей одного за другое», — добавил Илларионов.

Как отметил ученый, люди часто принимают «культурную память» за историю, и прошлое становится не тем, что было, а тем, что о нем помнят.

«Как только люди научились создавать тексты — зафиксировали передававшиеся ранее из уст в уста мифы, легенды, создали героические эпосы, отношения с прошлым стали опосредованными. Носителем прошлого оказался уже не сам рассказчик, а произведения, тексты. В результате постепенного развития средств коммуникации, прошлое перестало восприниматься естественно. Связь с прошлым осуществляется теперь через посредника - текст, изображение, набор символов и кодов. Прошлое воспринимается как внешнее, не являющееся частью нас самих», — добавил исследователь.

Кроме того, исследователи отметили, говоря об особенностях отношения людей к прошлому в настоящее время, что сейчас значительную роль в этом играет интернет.

«Сегодня наша связь с прошлым опосредована не только набором культурно значимых текстов, но и растущей сферой массовых коммуникаций. Мы практически лишены возможности построить единую картину прошлого. Большое количество каналов массовой коммуникации и учёных, и людей, далеких от науки, лишает возможности различить реальное прошлое, ложные воспоминания о нём, реальные или мнимые традиции, обоснованные исторические претензии и фиктивные конструкты. Мы ежедневно сталкиваемся на телевидении и в Интернете с таким понятием, как фейк — ложное высказывание. Поэтому некоторые социологи и философы говорят о наступлении эпохи посттрадиционности. Это значит, что прошлое может оказаться окончательно потерянным и недоступным для нас. Его заслонят сиюминутные тренды, желания и ложные воспоминания», — подытожил Григорий Илларионов.