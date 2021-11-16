Ученица томского лицея выиграла миллион во всероссийском конкурсе школьников

Выиграли в финале конкурса и еще две школьницы из Томской области: десятиклассницы Алена Евсейчева из ТГЛ и Яна Верба из гимназии № 1 Стрежевого, они получат по 200 тысяч. Денежной премией в 150 тыс. отметили также наставницу Алёны Евсейчевой Марию Иванюк.

Ученица Томского Гуманитарного лицея (ТГЛ) Нелли Ризванова стала победительницей конкурса для школьников «Большая перемена», финал которого завершился 3 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму. По условиям конкурса за победу одиннадцатиклассница получит миллион рублей «образовательного капитала».

Двое томских школьников — Егор Вильгельм (школа № 2, Стрежевой) и Екатерина Капшукова (Самусьский лицей имени Пекарского, Северск) — стали призерами конкурса. Во время смены в «Артеке» финалисты решали кейсы и защищали свои проекты в четырех направлениях: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

«Это огромный проект, в котором в этом году у нас участвуют более 15 тысяч обучающихся. «Большая перемена» — не только конкурсный отбор, в течение всего года проводятся разные активности, задания. Квота на полуфиналы для Томской области была 43 человека, шестеро стали финалистами, трое победили», — рассказала ТВ2 директор Регионального центра развития образования Надежда Лыжина.

Как сообщается в соцсетях конкурса, более 1000 участников финала в Крыму разыграли между собой 450 премий по миллиону рублей и 450 премий по 200 тысяч, которые можно будет потратить на образование и саморазвитие. Ученики также получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

Победителей и финалистов конкурса поздравил президент России Владимир Путин, который отметил, что «достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны». Кроме того, президент поблагодарил за поддержку конкурсантов их родителей, педагогов, наставников, друзей по учёбе.

В этом году в «Большой перемене» приняли участие 2,5 миллиона учеников школ и техникумов по всей стране. Они соревновались в 12 дисциплинах: наука и технологии; искусство и творчество; журналистика и новые медиа; волонтёрство; историческая память; здоровый образ жизни; экология; урбанистика; путешествия и туризм; развитие образовательных технологий; молодежное предпринимательство; государственная оборона и безопасность.

Напомним, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Образование». Организаторами являются Росмолодежь, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.