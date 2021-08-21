Учебный год в вузах Томска начнется в смешанном формате

Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций обсудил организацию вакцинации против COVID-19 студентов и профессорско-преподавательского состава. А также принял решение начать новый учебный год для студентов очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в смешанном формате. Об этом сообщает местный оперштаб. Поточные лекции будут читаться дистанционно, а практические и лабораторные занятия пройдут очно.

Иностранные студенты будут допущены к обучению только после получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестов: за три календарных дня до прибытия в Россию и в течение трех дней после приезда в Томскую область. До получения результата второго теста студенты будут жить в университетских обсерваторах.