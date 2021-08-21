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Главная Новости Учебный год в вузах Томска начнется в смешанном формате
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Учебный год в вузах Томска начнется в смешанном формате

ТВ2
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час назад

Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций обсудил организацию вакцинации против COVID-19 студентов и профессорско-преподавательского состава. А также принял решение начать новый учебный год для студентов очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в смешанном формате. Об этом сообщает местный оперштаб. Поточные лекции будут читаться дистанционно, а практические и лабораторные занятия пройдут очно.

Иностранные студенты будут допущены к обучению только после получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестов: за три календарных дня до прибытия в Россию и в течение трех дней после приезда в Томскую область. До получения результата второго теста студенты будут жить в университетских обсерваторах.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратил внимание ректоров на особую важность вакцинации студентов и сотрудников:

«Как мы и договорились, университеты организуют заезды иногородних студентов в несколько волн. При этом крайне важно организовать все условия для вакцинации преподавателей и студентов. Вакцинация ни в коем случае не должна быть принудительной, но все должны иметь возможность поставить прививку, – сказал Жвачкин. – До отпусков успели привиться только 40 процентов преподавателей, сейчас нужно наверстывать».

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