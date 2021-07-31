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Главная Новости Участок улицы Усова в Томске может стать пешеходной зоной выходного дня
Новости

Участок улицы Усова в Томске может стать пешеходной зоной выходного дня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Концепцию пешеходной зоны на отрезке улицы Усова обсудили в пятницу и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и специалисты регионального Центра развития городской среды, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По проекту участок улицы Усова от проспекта Ленина до улицы Вершинина может стать пешеходной улицей выходного дня. Подобные пешеходные зоны есть и за рубежом, и в России. В частности — в соседнем Красноярске. 

Пешеходный участок на улице Усова предлагают зонировать. Например, выделить места для ярмарок, фуд-кортов, уличных музыкантов, мастер-классов, спортивных активностей и выставок.

«Сейчас мы обсуждаем концепцию, тематическое наполнение и ищем пути, как реализовать проект. Уверен, что Усова как пешеходная улица выходного дня могла бы стать изюминкой Томска. Но наша задача – учесть все интересы, особенно местных жителей, в том числе, касающиеся путей объезда», — отмечает Михаил Ратнер.

Пока рассматриваются возможные варианты. О конкретных решениях и сроках говорить пока рано.

Автор:  Мэрия Томска
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