Участок проспекта Комсомольский будет частично перекрыт на два дня из-за ремонта

В Томске с вечера пятницы, 1 октября, из-за работ энергетиков будет ограничено автомобильное движение по проспекту Комсомольскому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С 21.00 пятницы, 1 октября, до 24.00 воскресенья, 3 октября, движение транспорта на участке пр. Комсомольского от ул. Сибирской до переулка Мариинского будет закрыто по одной полосе при движении от ул. Пушкина в сторону ул. Сибирской. Здесь бригады АО «ТомскРТС» продолжат строительные работы по прокладке тепловых сетей к строящемуся административному зданию около ТЦ «Изумрудный город», — говорится в сообщении.

Специалисты АО «ТомскРТС» приносят горожанам извинения за доставленные неудобства и просят выбирать для движения другие пути.