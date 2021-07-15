Участок Красноармейской в районе площади Южной перекроют из-за ремонта сетей
«ТомскРТС» в пятницу, 16 июля, приступит к работам по замене перехода теплосети, расположенной под проезжей частью улицы Красноармейской. Из-за проведения работ улица Красноармейская будет полностью перекрыта на участке от транспортного кольца до площади Южной.
Ремонтные работы будут проводиться в районе дома № 146 на улице Красноармейской.
На время проведения работ с 20:00 пятницы, 16 июля, до 14:00 воскресенья, 18 июля, движение транспорта на участке Красноармейской от транспортного кольца до площади Южной будет прекращено.
В указанный период времени маршруты движения общественного транспорта будут скорректированы. Работа троллейбусов маршрута № 3 будет приостановлена. При движении в сторону Богашевского тракта от Транспортного кольца объезд транспорта будет организован по ул. Ф. Лыткина и 19-ой Гв. Дивизии.
Автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 4, 2 (141), 119, 165, 27 (401), 19, 22, 24 (120), 32 (118), 60 (130), 230 и 442 будут следовать по схеме