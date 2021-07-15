Участок Красноармейской в районе площади Южной перекроют из-за ремонта сетей

«ТомскРТС» в пятницу, 16 июля, приступит к работам по замене перехода теплосети, расположенной под проезжей частью улицы Красноармейской. Из-за проведения работ улица Красноармейская будет полностью перекрыта на участке от транспортного кольца до площади Южной.

Ремонтные работы будут проводиться в районе дома № 146 на улице Красноармейской.

На время проведения работ с 20:00 пятницы, 16 июля, до 14:00 воскресенья, 18 июля, движение транспорта на участке Красноармейской от транспортного кольца до площади Южной будет прекращено.