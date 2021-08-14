Участники томской экспедиции нашли и исследовали баржу 30-40-х годов на Кети

В Томск вернулись участники экспедиции, которые ездили на поиски брошенной в одной из проток Кети деревянной баржи.

В прошлом году судно обнаружили и передали его фотографии в Центр памяти раскулаченных в Палочке местные охотники. Предположительно баржа могла быть изготовлена в 30-40-х годах прошлого века и вполне могла использоваться для перевозки спецпереселенцев в места ссылок. Чтобы проверить эту версию, на Кеть отправилась экспедиция, в состав которой вошли томские общественники и волонтеры из православного лагеря «Скиния». Финансовую поддержку экспедиции оказал Фонд памяти Музея истории ГУЛАГа. Журналисты ТВ2 также присоединились к походу.

Экспедиция на север области стартовала 5 августа. За восемь дней томичи приняли участие в установке поклонных крестов на месте массовых захоронений спецпереселенцев в Палочке, построили макет землянки в натуральную величину рядом с Центром памяти раскулаченных, сплавились вниз по Кети 60 км, нашли и исследовали остов деревянной баржи.

«В 40-х ее делать не могли, потому что была война, и было не до этого, — говорит один из организаторов экспедиции член Томского Мемориала Станислав Кармакских. — В 50-х такие баржи уже не делали. Соответственно, остаются 30-е. Конечно, эта баржа чудом могла не участвовать в вывозе ссыльных, так как барж было много. Но так как вывезли ссыльных примерно 200-300 тысяч человек, скорее всего, весь речной флот участвовал в этом деле…»

Участники экспедиции произвели замеры судна, отсняли на фото и видео сохранившиеся детали баржи, чтобы по чертежам воссоздать ее внешний облик и восстановить по архивам ее историю. Есть идея в будущем реконструировать судно и установить в Палочке рядом с Центром памяти раскулаченных.

Подробнее об экспедиции расскажем на сайте и покажем на ютуб канале ТВ2 в ближайшее время.