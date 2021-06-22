Участники проекта «Дом за рубль» получат льготы при подключении к энергоресурсам
Участники программы «Дом за рубль» могут получить льготы при заключении договоров на энергоснабжение восстанавливаемых зданий. Пресс-служба мэрии сообщает, что такую возможность получат те дома, по которым есть сведения о существующих нагрузках по тепло-, электро- и водоснабжению. По информации энергоснабжающих организаций, из домов, входящих в перечень, информация о нагрузках по теплоснабжению есть на 85 объектах, по электроснабжению — на 124 объектах, по холодному водоснабжению и водоотведению — в 22 домах.
«Существующие и потенциальные арендаторы при заключении договоров на энерго- и ресурсоснабжение восстанавливаемых домов в пределах существующих нагрузок вправе рассчитывать на подключение к ресурсам без взимания платы. При увеличении нагрузки на дом арендатору необходимо будет пройти процедуру технологического присоединения, оплатив по действующим тарифам разницу между планируемой и существующей нагрузкой», — пояснил и.о. заместителя мэра — начальник департамента по городскому хозяйству Александр Карпанин. Он рекомендовал нынешним и потенциальным арендаторам по вопросам, связанным с подключением объектов проекта «Дом за рубль» к энергоснабжению, обращаться в департамент городского хозяйства администрации города по телефону (3822) 52-64-91.
Напомним, в феврале этого года вопрос о больших затратах при подключении к энергоресурсам подняли участники проекта «Дом за рубль» в ходе выездного совещания по объектам деревянного зодчества, которое провел и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Плюс эту проблему обсуждали на апрельском круглом столе «Томский опыт восстановления и сохранения исторического наследия. Личная инициатива». Так, Алексей Будников, который в течение трех лет скрупулезно восстанавливает дом по Савиных, 10а, рассказал, что подключение к теплу ему обойдется в сумму, превышающую миллион рублей.
Программа «Дом за рубль» была инициирована мэром Томска Иваном Кляйном в 2016 году. Инвесторы должны за свой счет восстановить старинные дома, а взамен они получают здание в аренду на 49 лет за один рубль. В настоящее время в рамках этого проекта восстановлено всего лишь пять домов. На 14 объектах ведутся ремонтно-восстановительные работы, еще по 46 готовится проектная документация. Чтобы ускорить процесс, инвесторы предлагают передавать восстановленные дома в собственность и под жилье.