Участники проекта «Дом за рубль» получат льготы при подключении к энергоресурсам

Участники программы «Дом за рубль» могут получить льготы при заключении договоров на энергоснабжение восстанавливаемых зданий. Пресс-служба мэрии сообщает, что такую возможность получат те дома, по которым есть сведения о существующих нагрузках по тепло-, электро- и водоснабжению. По информации энергоснабжающих организаций, из домов, входящих в перечень, информация о нагрузках по теплоснабжению есть на 85 объектах, по электроснабжению — на 124 объектах, по холодному водоснабжению и водоотведению — в 22 домах.

«Существующие и потенциальные арендаторы при заключении договоров на энерго- и ресурсоснабжение восстанавливаемых домов в пределах существующих нагрузок вправе рассчитывать на подключение к ресурсам без взимания платы. При увеличении нагрузки на дом арендатору необходимо будет пройти процедуру технологического присоединения, оплатив по действующим тарифам разницу между планируемой и существующей нагрузкой», — пояснил и.о. заместителя мэра — начальник департамента по городскому хозяйству Александр Карпанин. Он рекомендовал нынешним и потенциальным арендаторам по вопросам, связанным с подключением объектов проекта «Дом за рубль» к энергоснабжению, обращаться в департамент городского хозяйства администрации города по телефону (3822) 52-64-91.