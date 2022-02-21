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Участки трассы в Асиновском районе перекроют на время легкоатлетического забега

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Участки региональной автотрассы Камаевка - Асино - Первомайское и Асино - АБЗ в Асиновском районе временно перекроют для движения на время проведения XXVI областного легкоатлетического забега Асино - Первомайское 23 февраля, сообщает обладминистрация.

«Движение для транспорта будет запрещено на время следования участников мероприятия в период с 11 до 13 часов на участках: 53,9—65,3 километра автодороги Камаевка — Асино — Первомайское и 3,1—5,2 километра автодороги Асино — АБЗ», — уточнили в администрации региона.

Ограничение не действует на автомобили экстренных оперативных служб и организаторов забега. Водителей просят заранее выбирать время и маршруты для движения.

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