Участки дорог на улице Гагарина и проспекте Кирова в Томске перекроют из-за ремонтных работ

С 22 часов 30 июля до 14 часов 1 августа будет перекрыто движение для автомобилей по улице Гагарина на участке от проспекта Фрунзе до переулка Спортивного, сообщает пресс-служба городской мэрии. Это связано с проведением бригадой «ТомскРТС» работ по капитальному ремонту тепломагистрали № 2Н.



С 21 часа 30 июля до 14 часов 1 августа будут проводиться восстановительные работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали № 1. Из-за этого движение транспорта приостановят по нечетной стороне проспекта Кирова на участке от площади Дзержинского до площади Кирова.



Просим томичей заранее продумывать свой маршрут.