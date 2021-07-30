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Главная Новости Участки дорог на улице Гагарина и проспекте Кирова в Томске перекроют из-за ремонтных работ
Новости

Участки дорог на улице Гагарина и проспекте Кирова в Томске перекроют из-за ремонтных работ

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

С 22 часов 30 июля до 14 часов 1 августа будет перекрыто движение для автомобилей по улице Гагарина на участке от проспекта Фрунзе до переулка Спортивного, сообщает пресс-служба городской мэрии. Это связано с проведением бригадой «ТомскРТС» работ по капитальному ремонту тепломагистрали № 2Н.

С 21 часа 30 июля до 14 часов 1 августа будут проводиться восстановительные работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали № 1. Из-за этого движение транспорта приостановят по нечетной стороне проспекта Кирова на участке от площади Дзержинского до площади Кирова.

Просим томичей заранее продумывать свой маршрут.

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