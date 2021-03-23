Добрые новости
23 марта,
2021
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Новости

Уборщикам томских ковидариев не выплатили деньги за два месяца работы

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

Уборщики ковидного госпиталя медсанчасти №2, больницы скорой медицинской помощи и роддома №4 не получили обещанные выплаты по коронавирусу за январь и февраль. Об этом рассказали ТВ2 сотрудники. 

Сотрудники МСЧ №2
Сотрудники МСЧ №2
Фото: Кирилл Циома

33-летний Кирилл Циома пришел в красную зону медсанчасти №2 из госпитальных клиник СибГМУ. Там он работал санитаром, в МСЧ №2 его смогли устроить как уборщика, все время он работал с коронавирусными пациентами. 

Кирилл Циома
Кирилл Циома

По его словам, сначала уборщикам в МСЧ №2 вместе с стимулирующими выплатами платили около 70 тысяч рублей за месяц. С января Кирилл не получает выплаты по коронавирусу, живет на зарплату уборщика в 20 тысяч рублей и не знает, куда обращаться за помощью.

Я устроился в коронавирусный госпиталь, чтобы подзаработать, — говорит уборщик Кирилл Циома. — Начальство нас кормит завтраками уже третий месяц и стимулирующих выплат нет. За ноябрь и декабрь прошлого года платили по 70 тысяч рублей. Всем уборщикам нашего госпиталя не выплатили деньги. Мы писали в прокуратуру и администрацию президента, но ничего не меняется.

Такие были поступления по зарплате за декабрь у уборщика Кирилла Циомы. 

Уборщикам томских ковидариев не выплатили деньги за два месяца работы
Уборщикам томских ковидариев не выплатили деньги за два месяца работы
Уборщикам томских ковидариев не выплатили деньги за два месяца работы
Уборщикам томских ковидариев не выплатили деньги за два месяца работы
Уборщикам томских ковидариев не выплатили деньги за два месяца работы

Как говорит Кирилл Циома, в госпитале уборщики выполняют работу санитаров. 


«Мы контактируем с пациентами в приемном покое, возим на каталках на обследования, если пациент в тяжелом состоянии. Деньги получили только медсестры и врачи». 

Как рассказал ТВ2 уборщик ковидного госпиталя БСМП Никита Потехин, больше 25 сотрудников тоже на протяжении двух месяцев ждут свои выплаты, но денег нет. По его словам, из-за отсутствия выплат некоторые уборщики стали подавать на банкротство, нечем стало платить за кредиты. 


«После наших писем в прокуратуру в больнице начались проверки, нам обещают, что до конца недели все выплатят».

Никита Потехин
Никита Потехин

Галина Романюк и до ковидного госпиталя  работала в БСМП уборщицей. Она говорит, что после того, как попала в красную зону, ее обычная зарплата стала меньше. Женщина вынуждена была переехать из съемной квартиры с двумя детьми в гостинку, стало нечем платить за квартиру. 


«Мы получили первую зарплату на работе в красной зоне, и у нас был большой скандал, — говорит уборщица Галина. — На карту пришло около 20 тысяч. После скандала еще 17. Потом вместе с губернаторскими доплатами нам стали платить около 50 тысяч рублей. А за январь и февраль я получила по 20 тысяч рублей. Как жить на эти деньги? В администрации больницы нас пинают, как футбольный мячик. Никаких трудовых договоров нам не дают. Когда я получала свою нормальную зарплату в 30 тысяч, я прекрасно жила в двухкомнатной квартире с двумя детьми. На свою зарплату я оплачивала съемное жилье, детский сад. Мне хватало на питание и вещи. Да, я многое не могу себе позволить, но на все необходимое хватало. Когда я начала платить частями за квартиру, хозяева попросили меня съехать. Сейчас живу с тараканами по соседству. Для меня это дико».

Уборщица Ирина из роддома №4 уволилась, так и не дождавшись своих выплат. 


«Я после ковида пошла в отпуск и нашла себе новую работу, — говорит Ирина. — Все зависит от зарплаты. В департаменте здравоохранения нам сказали ждать выплат до марта. А сначала нам вообще говорили, что еще думают, выплачивать уборщикам или нет. Сейчас хотя бы у людей есть надежда на выплаты». 

Заминка с выплатами уборщикам. Кто виноват?

«Федеральные доплаты этим категориям работников не предусмотрены. То, что было обещано сотрудникам томских ковидариев — инициатива губернатора, областные выплаты. По ним и произошла заминка», — написал депутат гордумы Владимир Самокиш. 


Самокиш рассказал ТВ2, что выплаты должны поступить всем уборщикам ковидных госпиталей в Томске до конца недели. Если этого не произойдет, депутат обещает включиться в решение проблемы. 

О том, как получить свои деньги, мы писали подробный материал «Работаем в красной зоне за 755 рублей». 



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