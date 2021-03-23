Уборщикам томских ковидариев не выплатили деньги за два месяца работы

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Уборщики ковидного госпиталя медсанчасти №2, больницы скорой медицинской помощи и роддома №4 не получили обещанные выплаты по коронавирусу за январь и февраль. Об этом рассказали ТВ2 сотрудники.

Фото: Кирилл Циома

33-летний Кирилл Циома пришел в красную зону медсанчасти №2 из госпитальных клиник СибГМУ. Там он работал санитаром, в МСЧ №2 его смогли устроить как уборщика, все время он работал с коронавирусными пациентами.

По его словам, сначала уборщикам в МСЧ №2 вместе с стимулирующими выплатами платили около 70 тысяч рублей за месяц. С января Кирилл не получает выплаты по коронавирусу, живет на зарплату уборщика в 20 тысяч рублей и не знает, куда обращаться за помощью.

Я устроился в коронавирусный госпиталь, чтобы подзаработать, — говорит уборщик Кирилл Циома. — Начальство нас кормит завтраками уже третий месяц и стимулирующих выплат нет. За ноябрь и декабрь прошлого года платили по 70 тысяч рублей. Всем уборщикам нашего госпиталя не выплатили деньги. Мы писали в прокуратуру и администрацию президента, но ничего не меняется.

Такие были поступления по зарплате за декабрь у уборщика Кирилла Циомы.

Как говорит Кирилл Циома, в госпитале уборщики выполняют работу санитаров.

«Мы контактируем с пациентами в приемном покое, возим на каталках на обследования, если пациент в тяжелом состоянии. Деньги получили только медсестры и врачи».

Как рассказал ТВ2 уборщик ковидного госпиталя БСМП Никита Потехин, больше 25 сотрудников тоже на протяжении двух месяцев ждут свои выплаты, но денег нет. По его словам, из-за отсутствия выплат некоторые уборщики стали подавать на банкротство, нечем стало платить за кредиты.

«После наших писем в прокуратуру в больнице начались проверки, нам обещают, что до конца недели все выплатят».

Галина Романюк и до ковидного госпиталя работала в БСМП уборщицей. Она говорит, что после того, как попала в красную зону, ее обычная зарплата стала меньше. Женщина вынуждена была переехать из съемной квартиры с двумя детьми в гостинку, стало нечем платить за квартиру.

«Мы получили первую зарплату на работе в красной зоне, и у нас был большой скандал, — говорит уборщица Галина. — На карту пришло около 20 тысяч. После скандала еще 17. Потом вместе с губернаторскими доплатами нам стали платить около 50 тысяч рублей. А за январь и февраль я получила по 20 тысяч рублей. Как жить на эти деньги? В администрации больницы нас пинают, как футбольный мячик. Никаких трудовых договоров нам не дают. Когда я получала свою нормальную зарплату в 30 тысяч, я прекрасно жила в двухкомнатной квартире с двумя детьми. На свою зарплату я оплачивала съемное жилье, детский сад. Мне хватало на питание и вещи. Да, я многое не могу себе позволить, но на все необходимое хватало. Когда я начала платить частями за квартиру, хозяева попросили меня съехать. Сейчас живу с тараканами по соседству. Для меня это дико».

Уборщица Ирина из роддома №4 уволилась, так и не дождавшись своих выплат.

«Я после ковида пошла в отпуск и нашла себе новую работу, — говорит Ирина. — Все зависит от зарплаты. В департаменте здравоохранения нам сказали ждать выплат до марта. А сначала нам вообще говорили, что еще думают, выплачивать уборщикам или нет. Сейчас хотя бы у людей есть надежда на выплаты».

Заминка с выплатами уборщикам. Кто виноват?

«Федеральные доплаты этим категориям работников не предусмотрены. То, что было обещано сотрудникам томских ковидариев — инициатива губернатора, областные выплаты. По ним и произошла заминка», — написал депутат гордумы Владимир Самокиш.

Самокиш рассказал ТВ2, что выплаты должны поступить всем уборщикам ковидных госпиталей в Томске до конца недели. Если этого не произойдет, депутат обещает включиться в решение проблемы.