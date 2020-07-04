Уборщицам обещают заплатить за работу с коронавирусными пациентами
Почти 150 сотрудников медицинских учреждений Томской области, работающих с COVID-19, получат за счет средств областного бюджета стимулирующие выплаты. На эти цели областная администрация выделяет 53 млн. рублей.
Речь идет об уборщицах помещений респираторных госпиталей, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19, которые не были включены в список медицинских работников, получающих выплаты в соответствии с указами Президента РФ.
Руководители медицинских организаций Томской области в ближайшее время должны провести необходимые расчеты с учетом фактически отработанного времени в апреле, мае и июне по основному трудовому договору сотрудника. Стимулирующие выплаты должны быть начислены вместе с июньской зарплатой и выплачены в период с 10 по 15 июля.
Сегодня мы писали о ситуации в 3 горбольнице, где уборщицы жалуются на отсутствие доплат за опасную работу в период пандемии. Напомним, что ранее санитарок понижали до уборщиц по всей стране для того, чтобы выполнить майские указы Путина. Соответственно им уменьшалась зарплата, они лишались медицинского стажа и льгот. В период пандемии, работая с коронавирусными пациентами, они не подпадали под категории медицинского персонала, которым были положены соответствующие доплаты.
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