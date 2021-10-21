Томская полиция устанавливает обстоятельства убийства рядом с Курлеком

21 октября 2021 года около 08 часов 17 минут в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение по факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим в районе села Курлек. На месте экипаж ДПС обнаружил в лесу на выезде из села Курлек автомобиль с трупом 51-летнего мужчины, жителя Томска. При осмотре тела выяснилось, что он убит огнестрельным оружием.

По информации от жителей Курлека, убитый — мастер Курлекского карьера по добыче гравия (ТИСК). В настоящий момент нескольких жителей Курлека, которые имели ружья, опрашивает полиция. На месте происшествия были обнаружены гильзы от ружья 16 калибра.

По версии одного из местных жителей, убийство было хорошо спланировано заранее - был известен маршрут убитого, стреляли в него на ходу и попали прямо в голову.

По данному факту следователями СУ СК Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.