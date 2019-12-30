У жителя Томской области перед Новым годом арестовали телевизор

Приставы арестовали телевизор у жителя Парабельского района, который вовремя не оплатил штраф в ГИБДД.

Житель Парабельского района, находясь в нетрезвом виде за рулем, попал в аварию. Инспекторы ГИБДД оштрафовали его на 30 тысяч рублей, а суд лишил водительских прав на полтора года. Однако штраф оплачен не был и приставы возбудили исполнительное производство.





«Чтобы заставить нарушителя оплатить штраф, судебный пристав вынесла запрет в ГИБДД на совершение регистрационных действий с автомобилем, за рулем которого находился должник в момент ДТП (Volkswagen Jetta 2008 г.в.). Гражданин, не желая исполнять судебное решение, привел в отдел своего знакомого, который написал ходатайство о снятии запрета, пояснив, что приобрел транспортное средство у должника. Однако пристав усомнилась в достоверности этой информации: во-первых, не было предоставлено подтверждающих документов о совершении сделки; во-вторых, поврежденный автомобиль, со слов должника, был продан слишком быстро, сразу после вынесения судебного решения, т.е. владелец заранее пытался избежать ареста имущества», — говорится в сообщении судебных приставов.





Сотрудница приехала на адрес проживания должника. Она хотела наложить арест на иномарку, но машины на месте не оказалось. Пристав сказала, что объявит машину в розыск и решила арестовать телевизор.





Через полчаса должник пришел в отдел и оплатил штраф вместе с исполнительским сбором.







«После внесения требуемой суммы на депозитный счет отдела был снят запрет на регистрацию иномарки, а также арест с телевизора, без которого гражданин не хотел оставаться в новогоднюю ночь», — отмечается в сообщении.

