У жителей Томска, потерявших банковские карты, украли деньги
Жители Томска, потерявшие банковские карты, написали заявление в полицию о краже денег. Заявления поступили в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району, сообщает пресс-служба ведомства.
В одном из случаев подозреваемый, по предварительным данным, нашел утерянную банковскую карту и рассчитался ею бесконтактным способом в магазине.
В другом случае с потерявшейся банковской карты оплатили покупки в интернете на сумму более 27 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают, кто именно совершил это действие.
В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших хищения с банковских карт.
Полиция призывает граждан в случае утери или кражи банковской карты незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки, а при утере мобильного устройства с приложением «мобильный банк» незамедлительно произвести операции по блокировке SIM-карты.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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