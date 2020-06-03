У жителей Томска, потерявших банковские карты, украли деньги

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Жители Томска, потерявшие банковские карты, написали заявление в полицию о краже денег. Заявления поступили в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району, сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из случаев подозреваемый, по предварительным данным, нашел утерянную банковскую карту и рассчитался ею бесконтактным способом в магазине.

В другом случае с потерявшейся банковской карты оплатили покупки в интернете на сумму более 27 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают, кто именно совершил это действие.