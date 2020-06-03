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03 июня,
2020
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У жителей Томска, потерявших банковские карты, украли деньги

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Томска, потерявшие банковские карты, написали заявление в полицию о краже денег. Заявления поступили в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району, сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из случаев подозреваемый, по предварительным данным, нашел утерянную банковскую карту и рассчитался ею бесконтактным способом в магазине.

В другом случае с потерявшейся банковской карты оплатили покупки в интернете на сумму более 27 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают, кто именно совершил это действие.

У жителей Томска, потерявших банковские карты, украли деньги

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».


В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших хищения с банковских карт.


Полиция призывает граждан в случае утери или кражи банковской карты незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки, а при утере мобильного устройства с приложением «мобильный банк» незамедлительно произвести операции по блокировке SIM-карты.

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