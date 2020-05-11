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11 мая,
2020
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Новости

У вахтовиков, вернувшихся в Томскую область из Якутии, обнаружен коронавирус

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Коронавирус подтвердился  у 59 рабочих, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения. У всех заболевание проходит бессимптомно, они находятся в обсерваторах, сообщает оперштаб.

У вахтовиков, вернувшихся в Томскую область из Якутии, обнаружен коронавирус

По результатам тестирования 196 рабочих, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения из Якутии, у 59-ти из них обнаружен коронавирус.


«Хочу предупредить томичей, что сегодня в сводке заболеваемости появятся эти 59 заболевших с Чаянды, – сообщил губернатор Сергей Жвачкин. – У всех инфицированных на Чаянде заболевание проходит бессимптомно, все они находятся под круглосуточным наблюдением в обсерваторах. Напомню, что всех «чаяндинцев» прямо с летного поля мы доставили в обсерваторы, поэтому в этом случае никаких разговоров о распространении инфекции быть не может».


В Томской области развернуты четыре обсерватора на более чем 500 мест. Три из них уже принимают находящихся на самоизоляции. 

Напомним, в Томскую область должны были вернуться около трехсот человек – жителей Томской области, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Все вернувшиеся в обязательном порядке будут определены на 14-дневный карантин в обсерватор.

О том, что у трети работников Чаяндинского месторождения предварительно диагностировали коронавирус, сообщила в Telegram замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина, однако вскоре пост был удален. В сообщении утверждалось, что инфекцию обнаружили почти у 3,5 тыс. работников, у 90 % без симптомов. Минздрав сообщил, что предварительно коронавирус диагностирован у трех тысяч работников.


Лаборатории Роспотребнадзора официально подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом среди работников данного месторождения. Указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин.


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