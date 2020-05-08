У трех жителей Северска диагностировали коронавирус

Коронавирусную инфекцию диагностировали у трех жителей Северска, сообщило Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Один из них госпитализирован с легкими признаками ОРВИ. Двое других находятся под медицинским наблюдением на дому без признаков заболевания.



Всего под медицинским наблюдением находятся 55 человек, вернувшихся на территорию Северска из других стран и регионов России, где отмечается неблагополучная эпидситуация по COVID-19. Также установлено медицинское наблюдение за 37 контактными лицами.



Три человека из Северска, по данным ФМБА, сейчас находятся в обсерваторе. 621 человек с медицинского наблюдения снят.



В целом лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии № 81 ФМБА провела 1057 исследований на выявление коронавируса.



«Медицинские организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, подведомственной ФМБА России, полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты», — подчеркивается в сообщении.