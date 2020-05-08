У трех жителей Северска диагностировали коронавирус
Коронавирусную инфекцию диагностировали у трех жителей Северска, сообщило Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Один из них госпитализирован с легкими признаками ОРВИ. Двое других находятся под медицинским наблюдением на дому без признаков заболевания.
Всего под медицинским наблюдением находятся 55 человек, вернувшихся на территорию Северска из других стран и регионов России, где отмечается неблагополучная эпидситуация по COVID-19. Также установлено медицинское наблюдение за 37 контактными лицами.
Три человека из Северска, по данным ФМБА, сейчас находятся в обсерваторе. 621 человек с медицинского наблюдения снят.
В целом лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии № 81 ФМБА провела 1057 исследований на выявление коронавируса.
«Медицинские организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, подведомственной ФМБА России, полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты», — подчеркивается в сообщении.
Глава администрации Северска Николай Диденко отметил, что заражение произошло из-за нарушения режима самоизоляции.
«Выявлен семейный очаг в количестве трех человек: один гражданин проходит лечение в стационаре, еще у двоих течение заболевания проходит бессимптомно, вопрос об их госпитализации рассматривается. На территории города продолжаются все ограничительные и профилактические мероприятия. Проведена усиленная дезинфекция в местах проживания инфицированных граждан. Продолжается усиление пропускного режима. Предусмотрено усиление режима несения службы сотрудниками полиции с привлечением народной дружины в период праздничных дней. На особом контроле будет соблюдение режима самоизоляции гражданами. Рейды продолжатся на внегородских территориях и на территориях садовых обществ. Обращаюсь ко всем жителям города. Прошу ответственно отнестись к соблюдению режима самоизоляции и всех ограничительных мер. Не надо думать, что нас проблема не коснется! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы», — написал он на своей странице в ВКонтакте.
По данным на утро 8 мая, в регионе коронавирус обнаружили у 162 жителей Томской области. Выздоровели 42 человека. Два человека умерли.
В стационарах лечение проходит 81 пациент с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).
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