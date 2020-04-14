У томичей есть две недели, чтобы выиграть 50 000 рублей

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Всегда знали, что вы — творческий человек, но не хватало времени это проверить? Дополнительные две недели самоизоляции — вам в помощь! Снимите собственную короткометражку, отправьте ее на конкурс «Томские шоты» и получите возможность выиграть от 10 000 до 50 000 рублей.

Снимать можно не только на видео- и фотокамеру, но и на телефон. Главное, иметь оригинальную идею. И хотя бы начальные навыки съемки и монтажа, чтобы придать своему киновысказыванию нужную лаконичную форму.

Напомним, что «шоты» на конкурс принимаются в четырех номинациях - «7 секунд» (цифра хорошая), «29 секунд» (по числу лет ТВ2), «60 секунд» (потому что это ровно минута), а также «Семейная киноистория: Моя семья в ХХ веке» (здесь таймер может доходить до 5 минут). Что касается последней — то невыдуманные истории, как правило, самые сильные.

Видео: Гран-при "Томских шотов"-2019

Мы предлагаем вам поискать сюжеты в семейных архивах — что выпало на долю ваших родителей, бабушек и дедушек в ХХ веке? Комсомольские стройки, принудительная коллективизация, война, любовь через годы и через расстояния, репрессии в годы Большого террора или удачные/неудачные авантюры в лихие 90-е? Расскажите. Время есть — до 5 минут. Средства визуализации можно использовать разные — видео, фото, анимацию.

«Семейная киноистория» в списке конкурсных номинаций появилась неслучайно. В 2018 году Агентство новостей ТВ2 начало снимать документальный цикл «Антропология террора». История погибшего в Колпашевском яру в годы Большого террора забайкальского казака Андрея Шестакова и его семьи стала одной из сюжетных линий фильма «Яр». Из семейных историй потомков спецпереселенцев сложился второй фильм «Яма».

«Для нас это был один из мотивов — в рамках конкурса шотов попробовать побудить людей, чтобы они рассказывали свои семейные истории, о жизни своих родных в ХХ веке», — говорит главный редактор ТВ2 Виктор Мучник.

Работы на конкурс принимаются до 1 мая 2020 года. После этого будет запущено онлайн-голосование по выбору претендента на приз зрительских симпатий. Параллельно жюри конкурса будет решать, кто станет лауреатами в четырех номинациях и кому достанется гран-при — 50 000 рублей. Имена победителей будут названы на церемонии награждения 11 мая.