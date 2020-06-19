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У студента ТУСУРа, проживающего в общежитии, обнаружили коронавирус
3 часа назад
Covid-19 диагностировали у студента ТУСУРа, проживающего в одном из общежитий вуза. Студентам, которые проживали в общежитии, разрешено посещать только свой этаж.
Томские СМИ пишут, что студент проживал в общежитии №6. Заболевший изолирован, самочувствие у него хорошее. В настоящее время во всех общежитиях проведена дезинфекция, а всех проживающих в общежитии студентов и сотрудников вуза массово протестируют на коронавирус.
Добавим, что вход и выход из здания запрещены, все студенты обязаны ходить в масках и только по своему этажу. Закрыты учебная комната и спортивный зал.
Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали у двоих студентов ТГУ и одного студента СибГМУ. Все они проживали в общежитиях.
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